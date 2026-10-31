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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 10:22

BES'te yeni dönem! Bedelli askerlik ve hac da kapsama alınıyor

Bireysel Emeklilik Sisteminde kısmi ödeme kapsamı genişletiliyor; katılımcılar artık bedelli askerlik ve hac ibadeti masrafları için de birikimlerinin bir kısmını sistemden çıkmadan çekebilecek. İşte detaylar...

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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BES'te yeni dönem! Bedelli askerlik ve hac da kapsama alınıyor
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 10:22

’nde () kısmi ödeme uygulamasının kapsamı genişletiliyor. 2027 Yılı Programı’na göre, konut alımı, evlilik ve afet durumlarında kullanılabilen birikimlerin bir bölümünü sistemden çıkmadan çekme hakkına bedelli askerlik ve hac ibadeti de eklenecek. Düzenlemeye ilişkin mevzuat değişikliğinin tamamlanarak yürürlüğe alınması hedefleniyor.

BES'te yeni dönem! Bedelli askerlik ve hac da kapsama alınıyor

Bireysel Emeklilik Sistemindeki (BES) kısmi ödeme uygulamasının kapsamı genişletiliyor. Cumhurbaşkanlığının 2027 Yılı Programı’na göre, konut alımı, evlilik ve afet durumlarında uygulanan kısmi ödeme hakkına bedelli askerlik ve hac ibadeti de eklenecek. Düzenlemeye ilişkin mevzuat değişikliğinin tamamlanarak yürürlüğe konulması planlanıyor. Böylece katılımcılar, bu ihtiyaçları için birikimlerinin bir bölümünü sistemden ayrılmadan kullanabilecek.

BES'te yeni dönem! Bedelli askerlik ve hac da kapsama alınıyor

FON ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRILACAK

Programda BES ve Otomatik Katılım Sistemi’ne (OKS) yönelik başka hedefler de yer aldı. BES’te yapılan kesintilerin sadeleştirilmesi ve azaltılması için mevzuat güncellenecek. OKS’de ise katılımcıların farklı risk algısı ve tercihlerine uygun şekilde fon çeşitliliği artırılacak. Emeklilik dönemine yönelik ödeme modelinde de değişikliğe gidilecek. OKS’de olduğu gibi BES’ten emekli olanların birikimlerini tek seferde çekmeleri yerine programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortası yoluyla düzenli gelir elde etmeleri özendirilecek. Böylece emeklilik birikimlerinin uzun vadeye yayılarak gelir güvencesi sağlaması hedefleniyor.

BES'te yeni dönem! Bedelli askerlik ve hac da kapsama alınıyor

BES VE OKS’NİN TOPLAM FON BÜYÜKLÜĞÜ 2 TRİLYON 559,6 MİLYAR LİRA

Yıllık Program’da yer alan verilere göre, 30 Eylül 2026 itibarıyla BES katılımcı sayısı yaklaşık 10,4 milyona ulaştı. Sistemin fon büyüklüğü 2 trilyon 397,7 milyar liraya, emekli sayısı ise 510 bin 846’ya yükseldi. Aynı tarihte OKS kapsamındaki çalışan sayısı yaklaşık 7,9 milyon, fon büyüklüğü 161,9 milyar lira olarak kaydedildi. Böylece BES ve OKS’nin toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 559,6 milyar liraya ulaştı.

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#Cumhurbaşkanlığı
#bireysel emeklilik sistemi
#bes
#Otomatik Katılım Sistemi
#Oks
#Ekonomi
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