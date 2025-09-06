Beyannamelerde damga vergisi tutarı arttı

Cumhurbaşkanı Kararıyla beyannamelere ilişkin maktu damga vergisi tutarları güncellendi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, beyannamelerde uygulanacak maktu damga vergisi tutarları yaklaşık yüzde 50 artırıldı.
Yabancı ülkelerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi sürecinde, postaneler tarafından gümrüklere verilen liste beyannamelerdeki her gönderi maddesi için 7 lira maktu damga vergisi uygulanacak.
Vergi beyannamelerinde maktu damga vergisi tutarları 665 lira ile 1350 lira arasında değişiyor.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında verilen aylık prim ve hizmet belgeleri ile muhtasar beyannamenin birleştirilmesi sonucu oluşan beyannamelerde ise maktu damga vergisi 790 lira olacak.
Yeni vergi tutarları, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek.