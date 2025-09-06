Beyannamelerde damga vergisi tutarı arttı

Cumhurbaşkanı Kararıyla beyannamelere ilişkin maktu damga vergisi tutarları güncellendi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, beyannamelerde uygulanacak maktu damga vergisi tutarları yaklaşık yüzde 50 artırıldı.

Yabancı ülkelerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi sürecinde, postaneler tarafından gümrüklere verilen liste beyannamelerdeki her gönderi maddesi için 7 lira maktu damga vergisi uygulanacak.

BEYANNAMELERDE VERGİ TUTARLARI

Vergi beyannamelerinde maktu damga vergisi tutarları 665 lira ile 1350 lira arasında değişiyor.

Gümrük idarelerine verilen beyannameler için: 1.350 lira

için: 1.350 lira Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler ile sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri için: 495 lira

BİRLEŞTİRİLMİŞ BEYANNAMELERDE VERGİ 790 LİRA

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında verilen aylık prim ve hizmet belgeleri ile muhtasar beyannamenin birleştirilmesi sonucu oluşan beyannamelerde ise maktu damga vergisi 790 lira olacak.

Yeni vergi tutarları, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek.