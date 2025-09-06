Menü Kapat
Hava Durumu
Ekonomi
Editor
 İrem Çınar

Eczanelerde yeni dönem! 81 ilde aynı anda uygulama: Artık tek tek kayıt altına alınacak

Sağlıkta devrim niteliğinde bir yenilik hayata geçirildi. Artık eczanelerde yaptırdığınız ölçümler anında e-Nabız sistemine kaydedilecek. Bu sayede doktorlar, kronik rahatsızlıkların takibini çok daha pratik bir şekilde gerçekleştirebilecek.

06.09.2025
06.09.2025
saat ikonu 12:25

Türkiye’de alanında önemli bir adım atıldı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yeni düzenlemesiyle, eczanelerde yapılan temel sağlık ölçümleri artık doğrudan e-Nabız sistemine aktarılacak. Bu sayede hem vatandaşlar hem de doktorlar için kronik hastalıkların takibi daha hızlı ve kolay olacak.

ÖLÇÜMLER ARTIK DİJİTAL OLARAK KAYDEDİLECEK

Eczanelerde yapılan ateş, tansiyon, boy, kilo ve bel çevresi ölçümleri tek tek dijital sisteme işlenecek. Bu veriler “Reçetem” uygulaması üzerinden kaydedilerek anında e-Nabız’a yansıyacak. Vatandaşlar kendi sağlık değerlerini pratik şekilde görüntüleyebilecek, doktorlar ise hastalarının güncel bilgilerini takip edebilecek.

Eczanelerde yeni dönem! 81 ilde aynı anda uygulama: Artık tek tek kayıt altına alınacak

DOKTORLAR İÇİN TAKİP KOLAYLIĞI

Özellikle kronik rahatsızlığı olan kişiler için büyük avantaj sağlayan bu uygulama, hekimlerin tedavi süreçlerini daha etkin yönetmesine olanak tanıyor. Rutin kontrollerin düzenli yapılması kolaylaşırken, olası sağlık sorunlarına erken müdahale imkanı da artacak.

Eczanelerde yeni dönem! 81 ilde aynı anda uygulama: Artık tek tek kayıt altına alınacak

81 İLDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

Daha önce eczanelerde yalnızca ateş ve tansiyon ölçümü yapılmasına izin verilmişti. Sağlık Bakanlığı’nın genişletilen uygulamasıyla artık tüm temel ölçümler eczanelerde yapılabilecek ve kayıt altına alınacak. Bu adım, eczaneleri sadece ilaç temin edilen yerler olmaktan çıkarıp, vatandaşların sağlık verilerinin düzenli takip edildiği merkezi noktalar haline getirdi.

