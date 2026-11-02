Binance saldırısı kripto piyasasını sarstı! ETF'lerden 703 milyon dolarlık kaçış

Kripto para piyasasında ekim ayının son haftası sert satışlarla kapandı. ABD'de işlem gören spot kripto para borsa yatırım fonlarından (ETF) 26-30 Ekim tarihleri arasında yüz milyonlarca dolarlık sermaye çıkışı yaşandı. Özellikle Binance'e yönelik 6,3 milyar dolarlık siber saldırının ardından haftanın son işlem gününde satışlar hız kazandı. SoSoValue verilerine göre Bitcoin, Ethereum, Solana ve HYPE ETF'lerinden bir haftada yaklaşık 707 milyon dolar çıktı. XRP fonlarına gelen sınırlı girişler hesaba katıldığında ise beş kripto varlık grubundaki toplam net çıkış 702,7 milyon dolara ulaştı.

BİTCOİN ETF'LERİNDE DÖRT AYIN EN BÜYÜK GÜNLÜK ÇIKIŞI

Haftanın en sert darbesini Bitcoin ETF'leri aldı. Binance'e yönelik siber saldırının ardından cuma günü fonlardan tam 643,3 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Bu rakam, 25 Haziran'dan bu yana kaydedilen en yüksek günlük çıkış olarak kayıtlara geçti. Bitcoin ETF'leri haftayı yaklaşık 203 milyon dolarlık net çıkışla kapattı. Ekim ayının tamamında ise fonlardan çıkan para 515 milyon doları buldu. Aslında ayın büyük bölümünde tablo bu kadar olumsuz değildi. Öyle ki 22 işlem gününün 13'ünde fonlara para girişi yaşandı. Ancak son işlem günündeki sert satış, aylık bilançoyu negatife çevirmeye yetti.

Fon bazında bakıldığında da farklı bir tablo ortaya çıktı. Fidelity'nin FBTC fonundan 166 milyon dolar, Ark & 21Shares'in ARKB fonundan 130 milyon dolar çıkış yaşandı. Buna karşılık BlackRock'ın IBIT fonu, 177 milyon dolarlık sermaye çekmeyi başardı.

ETHEREUM'DA ÇIKIŞ SERİSİ BEŞİNCİ HAFTAYA TAŞINDI

Bitcoin'deki satış baskısı Ethereum fonlarında da kendini gösterdi. Spot Ethereum ETF'lerinden geçen hafta toplam 432 milyon dolar çıktı. Böylece Ethereum fonları üst üste beşinci haftayı da net çıkışla tamamlamış oldu. En büyük kayıp BlackRock'ın ETHA fonunda görüldü. Söz konusu fondan bir haftada 391 milyon dolarlık sermaye çıkışı gerçekleşti. Fidelity'nin FETH fonu ise aynı dönemde 63,07 milyon dolarlık girişle diğer fonlardan ayrıştı.

Özellikle cuma günkü işlemler dikkat çekti. Ethereum ETF'lerinden tek günde 155,9 milyon dolar çıkarken, bu tutar 7 Ekim'den bu yana görülen en yüksek günlük seviyeye ulaştı.

SOLANA FONLARINDA HAFTALIK ÇIKIŞ REKORU

Satış dalgasının bir diğer adresi Solana ETF'leri oldu. Fonlardan bir haftada toplam 71,47 milyon dolarlık sermaye çıkışı yaşandı. Böylece Solana ETF'lerinde haftalık bazda yeni bir çıkış rekoru kırıldı. Çıkışların 45,82 milyon dolarlık bölümü Bitwise'ın BSOL fonunda gerçekleşti. Grayscale'in GSOL fonundan ise 25,71 milyon dolar çıktı.

Bitcoin ve Ethereum'un ardından Solana fonlarında da satışların yoğunlaşması, ekim ayının son haftasında kripto ETF'lerinde yaşanan sermaye hareketlerinin boyutunu ortaya koydu.

HERKES SATARKEN XRP FONLARINA PARA GİRDİ

Kripto ETF'lerinde satışların öne çıktığı haftada XRP fonları farklı bir seyir izledi. Bitcoin, Ethereum ve Solana ETF'lerinden yüksek tutarlı çıkışlar yaşanırken XRP fonlarına toplam 4,33 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Franklin Templeton'ın XRPZ fonu 5,57 milyon dolarlık sermaye çekerken, Canary'nin XRPC fonuna 922 bin dolar girdi. Bitwise'ın XRP fonundan ise 1,44 milyon dolarlık çıkış kaydedildi. HYPE ETF'leri de haftayı kayıpla tamamladı. Bu fonlardan gerçekleşen net sermaye çıkışı 595 bin dolar oldu.