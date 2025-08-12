Binlerce kullanıcıya kritik duyuru: Hesabınızdaki parayı çekmezseniz kaybedebilirsiniz

Birkaç yıldır kullanıcılarına özellikle harcamalarda sunduğu cashback (geri ödeme) fırsatlarıyla bilinen Popy Para, kısa süre önce kapsamlı bir bakım çalışması başlatacağını duyurmuştu. Ancak bugün beklenmedik bir gelişmeyle şirket, tüm hizmetlerini tamamen durdurduğunu açıkladı.

CASHBACK UYGULAMASI POPY PARA FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Popy Para’nın resmi internet sitesinde hâlâ önceki bakım duyurusu yer alıyor. Söz konusu duyuruda, “PopyPara cüzdan hizmetimizde bugün itibariyle kapsamlı bir bakım çalışması başlamıştır. Bu süre boyunca yeni bakiye yüklememenizi ve mevcut bakiyenizi en kısa sürede çekmenizi rica ederiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verilmişti.

Bugün ise mobil uygulama üzerinden gönderilen bildirimde şu açıklama yapıldı:

“Sevgili üyelerimiz, 12.08.2025 tarihi itibarıyla Popy Para uygulamamız faaliyetlerini sonlandırmıştır. Cüzdan bakiyeniz mevcut ise en kısa sürede çekmenizi rica ederiz. Çağrı merkezimiz hizmet dışıdır. İşlemleriniz için destek@popypara.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.”

Kapanış kararının nedeni hakkında şirket tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.