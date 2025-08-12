Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Binlerce kullanıcıya kritik duyuru: Hesabınızdaki parayı çekmezseniz kaybedebilirsiniz

Türkiye’de dijital cüzdan sektöründe Papara’nın en güçlü rakiplerinden biri olarak bilinen Popy Para, tüm hizmetlerini durdurma kararı aldı. Resmi gerekçe paylaşılmazken, kullanıcılara bakiyelerini en kısa sürede çekmeleri yönünde bildirim gönderildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Binlerce kullanıcıya kritik duyuru: Hesabınızdaki parayı çekmezseniz kaybedebilirsiniz
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 16:59

Birkaç yıldır kullanıcılarına özellikle harcamalarda sunduğu cashback (geri ödeme) fırsatlarıyla bilinen Popy Para, kısa süre önce kapsamlı bir bakım çalışması başlatacağını duyurmuştu. Ancak bugün beklenmedik bir gelişmeyle şirket, tüm hizmetlerini tamamen durdurduğunu açıkladı.

Binlerce kullanıcıya kritik duyuru: Hesabınızdaki parayı çekmezseniz kaybedebilirsiniz

CASHBACK UYGULAMASI POPY PARA FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Popy Para’nın resmi internet sitesinde hâlâ önceki bakım duyurusu yer alıyor. Söz konusu duyuruda, “PopyPara cüzdan hizmetimizde bugün itibariyle kapsamlı bir bakım çalışması başlamıştır. Bu süre boyunca yeni bakiye yüklememenizi ve mevcut bakiyenizi en kısa sürede çekmenizi rica ederiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verilmişti.

Binlerce kullanıcıya kritik duyuru: Hesabınızdaki parayı çekmezseniz kaybedebilirsiniz

Bugün ise üzerinden gönderilen bildirimde şu açıklama yapıldı:
“Sevgili üyelerimiz, 12.08.2025 tarihi itibarıyla Popy Para uygulamamız faaliyetlerini sonlandırmıştır. Cüzdan bakiyeniz mevcut ise en kısa sürede çekmenizi rica ederiz. Çağrı merkezimiz hizmet dışıdır. İşlemleriniz için destek@popypara.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.”

Kapanış kararının nedeni hakkında şirket tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Memur-Sen’den hükümetin zam teklifine sert tepki: "Reddediyoruz"
Memur ve memur emeklisine hükümetin zam teklifi belli oldu! Memur maaşları yüzde kaç zamlanacak? İşte hükümetin teklifi
ETİKETLER
#mobil uygulama
#Finans
#Popy Para
#Cash Back
#Uygulama Kapatma
#Cüzdan
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.