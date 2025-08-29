Bir ilimizde ekmeğe zam! 1 Eylül'de başlıyor

Denizli’de ekmek fiyatı yüzde 20 arttı. Denizli Fırıncılar Odası kararıyla 200 gram ekmek 12,5 TL’den 15 TL’ye çıktı. Zam kent merkezinde 1 Eylül’de, bazı ilçelerde ise zamlı fiyat bugünden itibaren uygulanmaya başladı.

Denizli Fırıncılar Odası, artan maliyetleri gerekçe göstererek ekmek fiyatlarına yüzde 20 oranında zam yaptı. Alınan karara göre, 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 TL’den 15 TL’ye yükseltildi.

Yeni fiyat uygulaması Denizli kent merkezinde 1 Eylül itibarıyla geçerli olacak. Ancak bazı ilçelerde zamlı satış bugünden itibaren başladı. Böylece vatandaşlar ilçelere göre farklı tarihlerde zamlı ekmek fiyatıyla karşılaşacak.