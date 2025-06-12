BİSAM açıkladı! Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark bin 511 lira

Birleşik Metal-İşçileri Sendikası (BİSAM)'nın Mayıs ayı raporuna göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 23 bin 615 liraya yükselirken, yoksulluk sınırı asgari ücretin 3,7 katına çıkarak 81 bin 686 liraya ulaştı.

BİSAM, dört kişilik bir ailenin Mayıs 2025 dönemi açlık ve yoksulluk sınırı raporunu açıkladı. Rapora göre, dört kişilik bir aileninaçlık sınırıasgari ücretin bin 511 lira üstünde, yani 23 bin 615 lira olarak hesaplanırken, yoksulluk sınırı ise asgari ücretin 3,7 katına denk gelen 81 bin 686 lira olarak belirlendi.

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 6 bin 597 lira olurken, bu tutar yetişkin bir kadın için 6 bin 254, 15-18 yaş bir genç için 6 bin 610, 4-6 yaş arası bir çocuk için 4 bin 155 liraya yükseldi.Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 23 bin 615 lira olarak tespit edildi. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 81 bin 686 liraya ulaştı.

BİR KİŞİNİN YOKSULLUK SINIRI 37.9 BİN LİRA

Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarı ise en az 37 bin 912 lira oldu. Buna göre tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı 37 bin 912 lira olarak tespit edildi.

ET, YUMURTA VE KURUBAKLAGİL EN MALİYETLİ GRUP

Günlük harcamalarda Mayıs 2025 dönemi için en yüksek maliyet grubunu 211.71 liralık harcama gereksinimi ile meyve ve sebze oluşturdu. İkinci en yüksek maliyetli harcama grubu 210,71 lira ile süt ve süt ürünleri oldu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 161.64 lira olarak gerçekleşti.

Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 71.43 oldu. Katı yağ ve sıvı yağ ise 40.69 lira masraf yapılması gereken ürün grubu olurken yumurta için 15.22, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 19.29 lira harcama yapılması gerektiği sonucu çıktı.

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda Et, yumurta ve kurubaklagil yüzde 27.3 ile ilk sıradayken, süt ve süt ürünleri grubunun payı yüzde 26.77 olarak ölçüldü. Meyve ve sebze grubunun payı ise yüzde 26.9 olarak tespit edildi. Ekmek, makarna vb.’nin toplam içindeki payı yüzde 11.38, diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 7.62 oldu.