Bitcoin fiyatı 14 yıl önce bugün bakın ne kadardı! akıl almaz seviyelere ulaştı.

04 Ağustos 2024 16:56 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 17:23

Bitcoin tarihçisi Pete Rizzo, X hesabından bitcoinin ilk günlerine gönderme yaptı. Rizzo, tam 14 yıl önce bugün, bir Bitcoin'in (BTC) sadece 0,05 dolara satın alınabildiğini belirtti. Bu tarihsel gerçek, Bitcoin'in mevcut piyasa değeriyle tezat oluşturarak, son on beş yıldaki olağanüstü gelişimini ve benimsenmesini ortaya koydu.

BİR BİTCOİN SADECE 0,05 DOLARDI

İnvesting'de yer alan habere göre, 2010 yılında bugün, bitcoin hala ilk aşamalarındaydı. Yalnızca birkaç teknoloji meraklısı ve erken benimseyen tarafından biliniyordu.

Gizemli Satoshi Nakamoto tarafından hayata geçirilen kripto para birimi hala kullanışlılığını ve değer önerisini kanıtlama sürecindeydi.

Sadece 0,05 dolardan Bitcoin'in bugünkü fiyatına yükselişi ise dudak uçuklattı.

Bitcoin artık dünya çapında büyük borsalarda işlem görüyor, birçok işletme tarafından kabul ediliyor ve kurumsal yatırımcılar tarafından tutuluyor.

BİTCOİN'İN DEĞERİ FIRLADI

BTC ilk günlerinden bu zamana kadar akıl almaz seviyelere ulaştı.

Bitcoin halihazırda coin başına 60.000 dolardan fazla işlem görüyor, bu da büyümesini ve kripto paraların ana akım finans alanında giderek daha fazla kabul gördüğünü gösteren dikkate değer bir kazanç olarak kabul ediliyor.

KULLANIM ALANI GENİŞLEDİ

Son gelişmede, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olan Morgan Stanley, önümüzdeki hafta itibarıyla yüzlerce mali müşavire, uygun müşterilerden spot Bitcoin borsa yatırım fonu satın almaları için yetki verdi.

Dikkat çekici bir başarıyla, ABD Bitcoin ETF'leri, Ocak ayında listelenmelerinden bu yana yaklaşık 18 milyar dolarlık net giriş çekti ve bu, bir fon kategorisi için rekor bir başlangıç ​​oldu.

BİTCOİN FİYAT KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in fiyatı 2023'ün başından bu yana dört katına çıktı ve Mart ayında 73.798 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

bu artış ABD borsa yatırım fonlarına olan talebin artmasıyla desteklendi. Artış son zamanlarda azaldı ve ETF girişlerinin hızı da düştü.

Bitcoin, 29 Temmuz'da ulaştığı yaklaşık 70.000 dolarlık altı haftalık zirveden satışını uzattı.

Bu tarihten bu yana, Bitcoin altı günden beşini kayıpla geçirdi ve şu anda kırmızıda işlem görüyor.

Haftalık yaklaşık yüzde 11 düşüşle bitcoin son 24 saatte 60.279 dolara geriledi.