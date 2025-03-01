Bitcoin fiyatı 150 milyar dolara hazırlanıyor! Dünyanın en büyük varlık yöneticisi harekete geçti

Dünya genelindeki varlık yöneticileri Bitcoin'e girmeye başladı. BlackRock, 150 milyar dolarlık model portföy ekosistemine Bitcoin'i ekledi. Bu, Bitcoin fiyatının 150 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşmasını sağlayabilir.

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, 150 milyar dolarlık model portföy ekosistemine Bitcoini ekledi. Bir analist ise yaptığı açıklamada, "Bu büyük bir olay çünkü bu, Bitcoini ekleyen ilk model. Muhtemelen son olmayacak" dedi.

BLACKROCK 150 MİLYAR DOLARLIK PORTFÖYÜNE BİTCOİN EKLEDİ

Bitcoin, 80.000 doların altına düştükten sonra toparlandı. Toparlanma ile birlikte bitcoin fiyatının çok daha aşağılara düşebileceği korkuları tetiklendi. Bitcoin fiyatı, yaklaşık 85.000 dolara tırmandı ancak kripto para piyasasını kasıp kavuran mükemmel fırtına nedeniyle hala kritik bir kavşakta bulunuyor.

Şimdi, yatırımcılar Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) rekor miktarda para çekerken dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, 150 milyar dolarlık model portföy ekosistemine ilk kez Bitcoin'i ekledi.

MUHTEMELEN SON OLMAYACAK

Bloomberg Intelligence'daki ETF analisti James Seyffart, Coindesk'e yaptığı açıklamada bunu "büyük bir anlaşma" olarak nitelendirdi. Analist, "Bu büyük bir olay çünkü bu, Bitcoini ekleyen ilk model. Muhtemelen son olmayacak" dedi.

BLACKROCK’IN SPOT BİTCOİN ETF’LERİ REKOR BÜYÜMEYE ULAŞTI

BlackRock, 2023 yılında ABD’de spot Bitcoin ETF’sinin onaylanması için kampanya yürüttü ve Ocak 2024’te piyasaya sürdüğü bitcoin fonları hızla büyüyerek rekor seviyelere ulaştı.

ABD spot Bitcoin ETF’leri Kasım ayında toplamda 100 milyar dolarlık net varlığa ulaşırken, BlackRock’ın 48 milyar dolarlık iShares Bitcoin Trust’ı (IBIT) bu büyümeye öncülük etti. Bu fon, yatırımcılara yaklaşık 600.000 Bitcoin’e erişim sağlıyor.

Ayrıca, Abu Dabi’nin 1 trilyon dolarlık egemen servet fonu, 2023’ün son çeyreğinde BlackRock’ın Bitcoin ETF’sine 436 milyon dolar yatırım yaptığını açıkladı. Bu gelişme, ABD’nin ulusal borcunu azaltmak için stratejik Bitcoin rezervi oluşturması yönündeki tartışmaların arttığı küresel bir Bitcoin benimseme yarışını tetikledi.