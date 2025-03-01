Kredi çekmeden önce o tarihi bekleyin! Taşıt, ihtiyaç ve konut kredileri için 2 senaryo: Bankalar pozisyon aldı

Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını 6 Mart 2025 tarihinde açıklayacak. AA Finans ekonomistleri faiz indirimi beklediklerini duyurdu. Faiz indirimi beklentisiyle kredi faiz oranlarının da geriye çekilmesi bekleniyor. Bu yıl konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve ticari kredilerde faiz oranlarının kaç seviyesine geleceği merak konusu oldu. Kredi faiz oranlarını doğrudan etkileyen Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. İşte krediler için beklenen 2 senaryo.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 6 Mart 2025 tarihinde faiz kararını açıklayacak. AA Finans ekonomistleri anketinde, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceği tahmin ediliyor. Faizlerin düşmesiyle gözler kredi faiz oranlarına çevrildi. Nakit para ihtiyacı olanlar, ev veya araba alacak vatandaşlar konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredilerinin geleceği seviyeyi araştırmaya başladı. Gözler kritik karara çevriliyken ekonomistlere göre kritik 2 senaryo şekillendi.
TCMB, faiz kararı 6 Mart 2025'te açıklanacak. Para Politikası Kurulu'nun gerçekleştireceği toplantının ardından alınan kararlar, aynı gün saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.
Aralıkta 22 ay sonra ilk faiz indirimini gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2025 yılına da faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor. AA Finans'ın beklenti anketine göre, ekonomistler politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşeceğini öngördü. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.
Kredi çekecek vatandaşın gözü ise Merkez Bankası ve bankalara çevrildi. Faiz kararına göre hemen reaksiyon alan bankaların kredileri aşağı çekmesi bekleniyor. Kredi faiz oranlarının düşmesi, Merkez Bankası’nın faiz politikası, enflasyon oranı, küresel ekonomik gelişmeler ve bankaların likidite durumu gibi faktörlere bağlı olacak.
Faizler Düşerse:
Faizler Yüksek Kalırsa:
Konut Kredisi: Enflasyon düşerse faizler gevşeyebilir, ancak yüksek enflasyon durumunda krediler pahalı kalabilir.
Taşıt Kredisi: Merkez Bankası faiz indirirse taşıt kredisi faizleri düşebilir, ancak döviz kuru ve enflasyon belirleyici olacak. İhtiyaç Kredisi: Bankaların fonlama maliyetine bağlı olarak değişebilir.
2025’te kredi faizlerinin düşmesi için enflasyonun düşmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması gerekirken kesin tablo, 2025’in ikinci yarısında netleşecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, önümüzdeki sene yılda 8 toplantı yapacağını bildirdi. Yani 2025'te faiz kararı için sekiz kere toplanılacak. Banka'nın toplantı ve rapor takvimi şöyle şekillendi;