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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Kredi çekmeden önce o tarihi bekleyin! Taşıt, ihtiyaç ve konut kredileri için 2 senaryo: Bankalar pozisyon aldı

Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını 6 Mart 2025 tarihinde açıklayacak. AA Finans ekonomistleri faiz indirimi beklediklerini duyurdu. Faiz indirimi beklentisiyle kredi faiz oranlarının da geriye çekilmesi bekleniyor. Bu yıl konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve ticari kredilerde faiz oranlarının kaç seviyesine geleceği merak konusu oldu. Kredi faiz oranlarını doğrudan etkileyen Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. İşte krediler için beklenen 2 senaryo.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 11:15

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 6 Mart 2025 tarihinde faiz kararını açıklayacak. AA Finans ekonomistleri anketinde, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceği tahmin ediliyor. Faizlerin düşmesiyle gözler kredi faiz oranlarına çevrildi. Nakit para ihtiyacı olanlar, ev veya araba alacak vatandaşlar konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredilerinin geleceği seviyeyi araştırmaya başladı. Gözler kritik karara çevriliyken ekonomistlere göre kritik 2 senaryo şekillendi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

TCMB, faiz kararı 6 Mart 2025'te açıklanacak. Para Politikası Kurulu'nun gerçekleştireceği toplantının ardından alınan kararlar, aynı gün saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.

SON FAİZ TAHMİNLERİ

Aralıkta 22 ay sonra ilk faiz indirimini gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2025 yılına da faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor. AA Finans'ın beklenti anketine göre, ekonomistler politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşeceğini öngördü. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?

Kredi çekecek vatandaşın gözü ise Merkez Bankası ve bankalara çevrildi. Faiz kararına göre hemen reaksiyon alan bankaların kredileri aşağı çekmesi bekleniyor. Kredi faiz oranlarının düşmesi, Merkez Bankası’nın faiz politikası, enflasyon oranı, küresel ekonomik gelişmeler ve bankaların likidite durumu gibi faktörlere bağlı olacak.

KREDİ ÇEKECEK VATANDAŞLAR İÇİN 2 SENARYO

Faizler Düşerse:

  • Enflasyon kontrol altına alınırsa, Merkez Bankası faizleri kademeli olarak düşürebilir.
  • Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faizleri gerileyebilir, krediye erişim kolaylaşabilir.

Faizler Yüksek Kalırsa:

  • Enflasyon yüksek seyrederse, faiz oranları düşmeyebilir.
  • Kredi maliyetleri yüksek kalır, borçlanma zorlaşır, ekonomik daralma yaşanabilir.

İHTİYAÇ, TAŞIT VE KONUT KREDİSİ BEKLENTİLERİ

Konut Kredisi: Enflasyon düşerse faizler gevşeyebilir, ancak yüksek enflasyon durumunda krediler pahalı kalabilir.
Taşıt Kredisi: Merkez Bankası faiz indirirse taşıt kredisi faizleri düşebilir, ancak döviz kuru ve enflasyon belirleyici olacak. İhtiyaç Kredisi: Bankaların fonlama maliyetine bağlı olarak değişebilir.

2025’te kredi faizlerinin düşmesi için enflasyonun düşmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması gerekirken kesin tablo, 2025’in ikinci yarısında netleşecek.

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTILARI VE RAPOR TAKVİMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, önümüzdeki sene yılda 8 toplantı yapacağını bildirdi. Yani 2025'te faiz kararı için sekiz kere toplanılacak. Banka'nın toplantı ve rapor takvimi şöyle şekillendi;

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Sıkça Sorulan Sorular

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman çıkacak?
Merkez Bankası yılın 2. faiz kararını belirlemek üzere mart ayında toplanacak. Faiz kararı 6 Mart 2025'te açıklayacak. Para Politikası Kurulu'nun gerçekleştireceği toplantının ardından alınan kararlar, aynı gün saat 14:00'te kamuoyuna duyurulacak.

Sıkça Sorulan Sorular

200 bin TL kredi 24 ay olur mu?
Kredi tutarı 250.000 TL üzerinde olan krediler için vade 12 ay ile, 125.001 TL – 250.000 TL'ye kadar (250.000 TL dahil) olan krediler için vade 24 ay ile sınırlı olup 125.000 TL ve altındaki kredilerde azami 36 ay olarak uygulanmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

1 Milyon Lira Konut Kredisinin Aylık Ödemesi Ne Kadar?
120 ay vadeli 1.000.000 TL Konut Kredisi çekmek istediğinizde, mevcut aylık en düşük faiz oranı olan %2,75 ile, aylık taksit ödemesi 28.603 TL, banka tahsis ücreti 17.560 TL, yıllık maliyet oranı ise %39,39 olacaktır.
ETİKETLER
#faiz kararı
#taşıt kredisi
#ihtiyaç kredisi
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#Merkez Bankası
#Dar Gelirli Konut
#Ekonomi
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