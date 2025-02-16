Bitcoin fiyatı için 2 milyon dolar telaffuz edildi! Dudak uçuklatan öngörü: Gerçekleşebileceği 6 yolu haritaladı

Ünlü Bitcoin boğası ve 1 milyon dolarlık BTC savunucusu Samson Mow , bugün BTC fiyatına ilişkin iyimser bakış açısıyla 2 milyon doları telaffuz etti. Mow'un kendi Bitcoin varlıkları bilinmese de, JAN3 özel şirketi yakın zamanda bakiyesine 12 BTC satın aldı ve halihazırda yüzde 15 getiri elde etti. Bu da bir ayda 150.000 dolara denk geliyor.

BİTCOİN (BTC) 2 MİLYON DOLARA MI?

Kulağa çılgınca gelse de bitcoin boğası Samson Mow bunun gerçekleşebileceği altı yolu haritaladı. Ünlü Bitcoin boğası bunlara "Omega'ya Giden 6 Yol" dedi.

OMEGA'YA GİDEN 6 YOL

6 yolu şöyle açıkladı;

1. MSTR/ETF alımından kaynaklanan arz şoku

2. Eyalet düzeyinde SBR'ler

3. ABD federal SBR

4. ABD dolarının satürasyon değerinin yeniden belirlenmesi

5. Ulus-devlet FOMO'su

6. BTC elde etmek için altının parasızlaştırılması

Sıkça Sorulan Sorular 2013'te 1 Bitcoin kaç TL idi? 2013'de değeri 1200 doları gören Bitcoin bu olayların etkisiyle 300 dolara kadar geriledi.