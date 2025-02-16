Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

Bitcoin fiyatı için 2 milyon dolar telaffuz edildi! Dudak uçuklatan öngörü: Gerçekleşebileceği 6 yolu haritaladı

Bitcoin boğası Samson Mow, BTC fiyatının 2 milyon dolara çıkabileceğini iddia etti. Bu senaryo için için 'Omega'ya Giden 6 Yol' olarak adlandırdığı 6 faktörü sıraladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bitcoin fiyatı için 2 milyon dolar telaffuz edildi! Dudak uçuklatan öngörü: Gerçekleşebileceği 6 yolu haritaladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 16:57

Ünlü Bitcoin boğası ve 1 milyon dolarlık BTC savunucusu Samson Mow , bugün BTC fiyatına ilişkin iyimser bakış açısıyla 2 milyon doları telaffuz etti. Mow'un kendi Bitcoin varlıkları bilinmese de, JAN3 özel şirketi yakın zamanda bakiyesine 12 BTC satın aldı ve halihazırda yüzde 15 getiri elde etti. Bu da bir ayda 150.000 dolara denk geliyor.

BİTCOİN (BTC) 2 MİLYON DOLARA MI?

Kulağa çılgınca gelse de bitcoin boğası Samson Mow bunun gerçekleşebileceği altı yolu haritaladı. Ünlü Bitcoin boğası bunlara "Omega'ya Giden 6 Yol" dedi.

OMEGA'YA GİDEN 6 YOL

6 yolu şöyle açıkladı;

1. MSTR/ETF alımından kaynaklanan arz şoku
2. Eyalet düzeyinde SBR'ler
3. ABD federal SBR
4. ABD dolarının satürasyon değerinin yeniden belirlenmesi
5. Ulus-devlet FOMO'su
6. BTC elde etmek için altının parasızlaştırılması

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsa Karakaş açıkladı: Çocuğu olmayan kadınlar da erken emekliliğe başvurabilir! Toplamda 2160 gün prim hakkı cepte
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altında kar satışları başladı! Gram altını satmalı mı, tutmalı mı? İslam Memiş'ten 'harekete geç' açıklaması
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ÇİN arasında ekonomik satranç: Türkiye şah mat olur mu? Ünlü ekonomistten dolar şoku alarmı

Sıkça Sorulan Sorular

2013'te 1 Bitcoin kaç TL idi?
2013'de değeri 1200 doları gören Bitcoin bu olayların etkisiyle 300 dolara kadar geriledi.

Sıkça Sorulan Sorular

En çok Bitcoin kimde?
Yazılım girişimcisi Michael Saylor 2020'de yazılım şirketini olabildiğince fazla bitcoin almaya ikna etmişti. MicroStrategy isimli şirket ve iştirakleri bugün 193 bin bitcoine sahip ve tek başına en fazla dijital paraya sahip olan en büyük işletme konumunda.
ETİKETLER
#dolar/tl kuru
#btc
#btc
#Bitcoin Etf
#Memecoin
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.