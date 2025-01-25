Bitcoin fiyatı ivmesini kaybetti! 3.000 dolarlık BTC fiyat düşüşü

25 Ocak 2025 17:02 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 17:02

Önde gelen kripto para birimi bitcoin, geçen haftanın başında büyük bir oynaklık yaşadı. Pazartesi sabahı 6.000 dolardan fazla düşerek 100.000 doların altına indi ve ardından 109.000 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. n popüler kripto para analisti Ali Martinez, kripto para birimi 98.000 doların üzerinde kaldığı sürece boğa koşusunun devam edeceğini ifade etti.

Bitcoin​ fiyatı geri çekiliyor. Ancak son birkaç gündür birkaç bin dolar gerileyen BTC hala önemli bir destek seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor.

3.000 DOLARLIK BİTCOİN FİYAT​ DÜŞÜŞÜ

Analistlere göre, Donald Trump, göreve geldiğinde, sektörden bir kez bile bahsetmediği için BTC düştü. Yine de 100.000 dolarlık destek tutundu ve bitcoin 107.000 dolara doğru sıçramayı başardı.

BTC 100.000 dolarlık destekte tutundu ve bitcoin 107.000 dolara doğru çıktı. Ancak, ayılar varlığın yükselişini o noktada durdurdu ve birkaç bin aşağı itti. Kripto para birimi sadece birkaç saat önce 104.000 doları test etti ve bunun üzerinde kalmayı başardı.

Popüler kripto para analisti Ali Martinez, kripto para birimi 98.000 doların üzerinde kaldığı sürece boğa koşusunun devam edeceğini belirtti.

Martinez, bir günde 3.000 dolarlık bu fiyat düşüşüne rağmen, BTC'nin boğa koşusunun 98.000 doların üzerinde kaldığı sürece devam edeceğini söyledi. Bu seviyenin, büyük bir birikim noktası haline gelmesi nedeniyle varlık için özellikle önemli olduğunu belirtti.

101.000'den fazla BTC (bugünün fiyatlarıyla 10,5 milyar dolar değerinde) bu çizginin etrafında satın alındı ​​ve bu da onu 'kritik' bir destek haline getirdi. Tipik olarak, yatırımcılar, özellikle de sahneye daha yakın zamanda gelenler, fiyatın giriş seviyelerinin altına düştüğünü görürlerse ellerindekileri elden çıkarma eğiliminde hareket ediyor.