Bitcoin fiyatı son 4 ayın en düşük seviyesinde! Kripto para ticaret savaşı kurbanı

ABD'deki ekonomik belirsizlik ve ticaret savaşlarının etkisiyle Bitcoin son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Kripto piyasasında milyarlar silinirken, yatırımcı güveni hızla zayıflıyor. Peki düşüşün ardındaki asıl neden ne? Bitcoin için daha büyük bir kriz mi kapıda? İşte tüm detaylar.

ABD'de devam eden gümrük tarifesi savaşı ve federal işten çıkarmalar, finans piyasaları ve ekonomi üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Son gelişmeler, kripto para piyasalarında da ciddi kayıplara yol açtı.

11 Mart 2025 sabahı Bitcoin, 79 bin 885 dolar seviyesine gerileyerek son 4 ayın en düşük noktasına ulaştı. Günlük bazda yüzde 3 değer kaybeden lider kripto para, son bir ay içinde ise yüzde 18,35 düşüş yaşadı.

EKONOMİK BELİRSİZLİKLER NEDENİYLE YATIRIMCI GÜVENİ ZAYIFLADI

Kripto para piyasasında yaşanan sert düşüş, özellikle geçen hafta görülen yükseliş sonrası dikkat çekti. Donald Trump'ın başkanlık seçimlerinden önce verdiği sözü yerine getirerek ABD için kripto rezervi oluşturma kararnamesini imzalaması, piyasalarda başlangıçta olumlu bir etki bırakmıştı. Ancak ekonomik belirsizlikler ve ABD'nin agresif ticaret politikaları, yatırımcı güveninin hızla zayıflamasına neden oldu.

10 Mart'ta Bitcoin'in yüzde 5,47 değer kaybederek 81 bin 712 dolara gerilemesiyle başlayan düşüş dalgası, bugün de etkisini sürdürdü. Kripto paraların toplam piyasa değeri, zirve noktasından itibaren 1 trilyon dolardan fazla azaldı. Şubat 2025'ten bu yana ABD'deki Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) çekilen yatırım miktarı ise 4,4 milyar dolara ulaştı.

Kripto paralarla bağlantılı şirketler de büyük kayıplar yaşadı. Coinbase Global hisseleri, Temmuz 2022'den bu yana en büyük günlük düşüşü yaşayarak yüzde 18 geriledi. Michael Saylor'un yönettiği Bitcoin odaklı yatırım aracı ise yüzde 17 oranında değer kaybetti.

B2C2 yöneticisi Nikolay Karpenko, yatırımcılara gönderdiği notta, Trump'ın kripto rezervi oluşturma kararının başlangıçta büyük bir iyimserlik oluşturduğunu, ancak piyasa koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle rallinin hızla çözüldüğünü belirtti.

BİTCOİN VOLATİLİTESİ YILIN EN YÜKSEK SEVİYELERİNDE

Habertürk'ün aktardığına göre CoinTR Araştırma Departmanı, Trump'ın rezerv planlarına rağmen Bitcoin volatilitesinin yılın en yüksek seviyelerinde seyrettiğine dikkat çekti.

Volatilite, genellikle bir finansal enstrümanın belirli bir zaman aralığında gözlenen değer değişiminin standart sapması anlamına geliyor. Bir finansal enstrümanın volatilitesinin yüksek olması, fiyat değişikliklerinin ani ve sık gerçekleştiğini gösteriyor. Kısa sürede büyük fiyat hareketlerinin gözlenmesi de dalgalanmanın yüksek olduğunu gözler önüne seriyor.

Bitcoin piyasasındaki volatilite oranı geçen hafta yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Kripto paranın yıllık volatilite oranı yüzde 59,4'ü gördükten sonra yüzde 58 civarında sabitlendi. Bu da yatırımcıların endişelerini artırdı.

Donald Trump'ın kripto yanlısı politikalarına dair beklentiler, Kasım 2024'ten itibaren Bitcoin fiyatının sürekli olarak yükselmesini sağlarken, son haftalarda fiyat yüzde 15'ten fazla değer kaybetti. Bitcoin'de son oynaklık, Trump'ın Stratejik Bitcoin Rezervi'ni kuran yürütme emrini imzalaması ve Beyaz Saray’da kripto sektörünün önemli liderleriyle kripto zirvesi düzenlemesi ile aynı döneme denk geldi.