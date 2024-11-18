Bitcoin fiyatının rekor koşusu yarım kaldı! 200 bin dolar seviyesinde yeni fiyat tahmini geldi

18 Kasım 2024 17:05 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 17:25

Bitcoin fiyatı, seçim sonrası yükselişin yavaşlamasıyla 90 bin dolar civarında sabit kaldı. Dünyanın en büyük Bitcoin yatırımcısı, MicroStrategy, BTC fiyatlarının 92.400 doların üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte toplam varlıklarını 331.200 Bitcoin'e çıkararak 4,6 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldı.

Bitcoin fiyatı 100 bin doları görecek mi? Uzmanlar ve tahmin piyasaları ne diyor?

Bitcoin fiyatı 100 bin doları görecek mi? Uzmanlar ve tahmin piyasaları ne diyor?

Tarihin en büyük Bitcoin vurgunu! Çaldığında 4.5 milyardı, şimdi 10 milyar doları aştı

Tarihin en büyük Bitcoin vurgunu! Çaldığında 4.5 milyardı, şimdi 10 milyar doları aştı

Bitcoin​ fiyatı geçen hafta ulaştığı rekor seviyelerden gerileyerek Pazartesi günü 90.000 dolar seviyesinin yakınında kaldı. Kripto paralardaki geri çekilme, Donald Trump​'ın başkanlığı etrafındaki coşkunun azalması ve ABD​ faiz oranı politika yoluna ilişkin artan belirsizliğin genel piyasa duyarlılığını zayıflatmasıyla gerçekleşti. MicroStrategy ise Bitcoin'in fiyatı yeni zirvelere ulaşırken 4,6 milyar dolarlık daha Bitcoin satın aldı.

BİTCOİN GEÇEN HAFTA HIZLI YÜKSELDİ

Bitcoin geçen hafta yaklaşık %11 oranında yükseldi ve bu süre zarfında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 93.500 dolara ulaştı. Ralli, kripto yanlısı Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferinin ateşlediği iyimserlikle körüklendi.

BTC Pazartesi günü yüzde 1,5 düşüşle 89.663,0 dolara geriledi. Son zamanlarda 90.000 dolarlık engeli aştıktan sonra, piyasalar şimdi kripto para​ biriminin bir sonraki önemli seviye olarak görülen 100.000 dolara saldırmasını bekliyor.

4,6 MİLYAR DOLARLIK BİTCOİN SATIN ALDI

Dünyanın en büyük Bitcoin yatırımcılarından biri olan MicroStrategy, kripto para birimi yeni zirvelere ulaşmış olsa bile BTC biriktirmeye devam etti. MicroStrategy, 18 Kasım'da 51.780 Bitcoin satın aldığını duyurdu. BTC başına ortalama 88.627 dolarlık bir fiyatla yaklaşık 4,6 milyar dolarlık alım yaptı. Son satın almayla birlikte MicroStrategy'nin toplam Bitcoin varlıkları 331.200 BTC'ye çıktı.

BTC 200 BİN DOLARA ÇIKAR MI?

Bernstein analistleri, Bitcoin'in fiyatını 2025 yılına kadar 200.000 dolarlık döngü hedeflerine taşıyabilecek çeşitli bulgular tespit etti. Analistler, Pazartesi günü müşterilerine gönderdikleri notta, "Bitcoin ayıları için merakın acıya dönüşmesini beklediğimiz bir aşamaya giriyoruz. Bitcoin'in 66.000 dolar civarında işlem gördüğü Haziran ayında mevcut hedefini belirlemiş ve Bitcoin'in 100.000 dolara doğru yükselişinin "köşede göründüğünü ve 2025 yılı sonuna kadar 200.000 dolarlık Bitcoin hedefimizin artık o kadar da hayal ürünü görünmediğini" ifadelerini kullandı.