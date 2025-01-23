Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: 700 bin dolara yükselecek

23 Ocak 2025 15:51 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 16:01

ABD’de Donald Trump’ın göreve başlaması kripto varlıklara talebi artırırken Bitcoin fiyatlarında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bitcoin fiyatları küresel piyasalarda düşüş gösterdi. Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock CEO'su Larry Fink, Bitcoin için çarpıcı rakam verdi.

Donald Trump'ın görevine başlaması etkisiyle kripto varlıklara talep artışı yaşandı. Bitcoin %3,1 düşüşle 102.444 dolardan, Türk lirası karşısında ise 3.676.057 TL‘den işlem görüyor. Ekonomistler Bitcoin fiyatlarına ilişkin dudak uçuklatan rakamlar veriyor.

BİTCOİN İÇİN DUDAK UÇUKLATAN TAHMİN

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock CEO'su Larry Fink, Bitcoin için tahminde bulundu. Dünya Ekonomik Forumu için Davos'ta bulunan Fink, egemen varlık fonlarının portföylerinin yüzde 2 ile yüzde 5'ini kriptoya ayırması durumunda Bitcoin'in fiyatının 700 bin dolara yükselebileceğini iddia etti.

Bloomberg'e konuşan Fink, yatırımcıların yüksek enflasyonun bittiğini düşünmekte çok aceleci davrandığını belirtti.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Dünya için en büyük riskin yüksek enflasyon olduğunu vurgulayan Fink, "Gerçekten enflasyonun yükseleceği bir senaryo görebiliyorum." dedi.

Fink, Bitcoin'i geleneksel finans sistemlerindeki zayıflıklara karşı bir koruma olabileceğini dile getirdi. BlackRock, 11,5 trilyon dolarlık varlığı yönetiyor.