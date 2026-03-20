Bitcoin’da temkinli toparlanma

Kripto para piyasasında hafta sonuna girilirken hafif de olsa yukarı yönlü bir hava oluştu. Bu hareketin merkezinde yine Bitcoin vardı. Piyasanın en büyük dijital varlığı, cuma günü yükselişe geçerek 70.800 dolar seviyesine kadar çıktı.

Gece saatlerinde 68.900 doların altını gören Bitcoin’de gelen toparlanma, piyasaya da moral verdi. Özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıkların ardından küresel ekonomilerin petrol arzını artırmaya dönük ortak adımlar açıklaması, riskli varlıklarda kısmi bir rahatlama yarattı. Kripto tarafı da bu havadan payını aldı, açıkçası.

BİTCOİN ÖNDE, DİĞER COİNLER DAHA SINIRLI KALDI

CoinDesk verilerine göre Bitcoin gün içinde yüzde 1’in üzerinde değer kazandı. Ancak piyasanın geri kalanında aynı ölçüde güçlü bir tablo oluşmadı. Ether (ETH), XRP ve Solana (SOL) gibi büyük kripto paralarda yükseliş görüldü ama artışlar yüzde 1’in altında kaldı. Yani piyasada genel bir toparlanma var, evet, ancak asıl ivmeyi taşıyan yine Bitcoin oldu. Bu görünüm, yatırımcıların hâlâ daha temkinli hareket ettiğini de gösteriyor. Çünkü altcoinlerdeki yükselişin görece zayıf kalması, risk iştahının tam anlamıyla geri dönmediğine işaret ediyor.

FED BELİRSİZLİĞİ PİYASAYI FRENLİYOR

Öte yandan piyasadaki bu sınırlı yükselişin önünde önemli bir fren de var: Fed. ABD Merkez Bankası’nın hafta başında ekonomik büyüme ve enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliklerin arttığını vurgulaması, faiz indirimi beklentilerini aşağı çekti. Bu da yalnızca kripto varlıkları değil, genel olarak riskli enstrümanları baskı altında bıraktı. Yatırımcılar şu aşamada hem merkez bankası adımlarını hem de enerji fiyatlarındaki oynaklığı birlikte okumaya çalışıyor.

GÖZLER YİNE PETROL FİYATLARINDA

Kripto piyasasında kısa vadeli yönün belirlenmesinde petrol fiyatları da etkili olmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı kaynaklı gelişmelerin ardından enerji cephesinde gelen açıklamalar piyasada geçici bir rahatlama sağladı. Ancak fiyatlamaların kalıcı bir trende dönüşmesi için yatırımcıların daha net sinyaller aradığı görülüyor.