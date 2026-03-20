Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Bitcoin’da temkinli toparlanma

Kripto para piyasası cuma günü sınırlı da olsa yeniden yeşile döndü. Bitcoin 70.800 dolara kadar yükselirken, yatırımcıların odağında yine petrol fiyatları ve Fed’in faiz patikasına dair sinyaller vardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 15:05

piyasasında hafta sonuna girilirken hafif de olsa yukarı yönlü bir hava oluştu. Bu hareketin merkezinde yine vardı. Piyasanın en büyük dijital varlığı, cuma günü yükselişe geçerek 70.800 dolar seviyesine kadar çıktı.

Gece saatlerinde 68.900 doların altını gören Bitcoin’de gelen toparlanma, piyasaya da moral verdi. Özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıkların ardından küresel ekonomilerin petrol arzını artırmaya dönük ortak adımlar açıklaması, riskli varlıklarda kısmi bir rahatlama yarattı. Kripto tarafı da bu havadan payını aldı, açıkçası.

BİTCOİN ÖNDE, DİĞER COİNLER DAHA SINIRLI KALDI

CoinDesk verilerine göre Bitcoin gün içinde yüzde 1’in üzerinde değer kazandı. Ancak piyasanın geri kalanında aynı ölçüde güçlü bir tablo oluşmadı. Ether (ETH), XRP ve Solana (SOL) gibi büyük kripto paralarda yükseliş görüldü ama artışlar yüzde 1’in altında kaldı. Yani piyasada genel bir toparlanma var, evet, ancak asıl ivmeyi taşıyan yine Bitcoin oldu. Bu görünüm, yatırımcıların hâlâ daha temkinli hareket ettiğini de gösteriyor. Çünkü altcoinlerdeki yükselişin görece zayıf kalması, risk iştahının tam anlamıyla geri dönmediğine işaret ediyor.

FED BELİRSİZLİĞİ PİYASAYI FRENLİYOR

Öte yandan piyasadaki bu sınırlı yükselişin önünde önemli bir fren de var: . ABD Merkez Bankası’nın hafta başında ekonomik büyüme ve enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliklerin arttığını vurgulaması, faiz indirimi beklentilerini aşağı çekti. Bu da yalnızca kripto varlıkları değil, genel olarak riskli enstrümanları baskı altında bıraktı. Yatırımcılar şu aşamada hem merkez bankası adımlarını hem de enerji fiyatlarındaki oynaklığı birlikte okumaya çalışıyor.

GÖZLER YİNE PETROL FİYATLARINDA

Kripto piyasasında kısa vadeli yönün belirlenmesinde da etkili olmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı kaynaklı gelişmelerin ardından enerji cephesinde gelen açıklamalar piyasada geçici bir rahatlama sağladı. Ancak fiyatlamaların kalıcı bir trende dönüşmesi için yatırımcıların daha net sinyaller aradığı görülüyor.

ETİKETLER
#Kripto Para
#fed
#petrol fiyatları
#bitcoin
#altcoin
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.