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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 10:26

Bitcoin'de satış dalgası! 83 bin doların altına çakıldı

Kripto para piyasasında satış baskısı hız kazandı. Teknoloji hisselerindeki zayıflık ve Orta Doğu'da tırmanan gerilim, Bitcoin'i 82 bin 700 dolara kadar çekti. Sert düşüşe rağmen Bitcoin ETF'lerine 528,40 milyon dolarlık para girişi yaşanması dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Bitcoin'de satış dalgası! 83 bin doların altına çakıldı
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 10:26

Kripto para piyasalarında düşüş derinleşiyor. Teknoloji şirketlerinin bilançolarına ilişkin hayal kırıklığı ve Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına yol açtı. Satış dalgasından en büyük darbeyi alan , Asya piyasalarındaki işlemlerde 83 bin doların altına geriledi. Perşembe gününün erken saatlerinde yüzde 2,4'e varan değer kaybı yaşayan Bitcoin, 82 bin 700 dolara kadar düştü. Piyasadaki olumsuz hava diğer büyük kripto paralara da yansıdı. Ether, Solana ve 'de kayıplar yüzde 2 ile yüzde 3,5 arasında değişti.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ VE PETROL FİYATLARI BASKIYI ARTIRDI

Bitcoin'deki gerilemenin arkasında yalnızca kripto piyasasına özgü gelişmeler bulunmuyor. Beklentileri karşılayamayan teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları, küresel piyasalarda risk iştahını zayıflatırken Orta Doğu'daki gerilim de satışları hızlandırdı. Özellikle petrol fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıların tedirginliğini artırdı. Brent petrolün varil fiyatı 110 doların üzerine çıkarken Asya borsalarında ve ABD endeks vadeli işlemlerinde de düşüş görüldü.

Küresel piyasalardaki bu tablo, Bitcoin'in teknoloji hisseleriyle birlikte satış baskısı altında kalmasına neden oldu.

Bitcoin'de satış dalgası! 83 bin doların altına çakıldı

BİTCOİN'DE GÖZLER YENİDEN 85 BİN DOLARDA

Piyasada sert satışlar yaşanırken Bitcoin'in kısa vadede nasıl bir yön izleyeceği merak konusu oldu. Orbit Markets Kurucu Ortağı Caroline Mauron, hisse senedi piyasalarındaki zayıf seyrin Bitcoin'i son dönemde hareket ettiği fiyat aralığına geri çektiğini söyledi.

Mauron'a göre Bitcoin, önümüzdeki günlerde yeniden 85 bin dolar seviyesini test edebilir. Ancak bu yükselişin önünde önemli bir engel var: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin şahin mesajları. Fed'in sıkı para politikası mesajlarının yatırımcıların risk alma isteğini sınırlayabileceğine dikkat çeken Mauron, kripto piyasasında temkinli görünümün sürebileceğine işaret etti.

FİYAT DÜŞÜYOR, ETF'LERE MİLYONLARCA DOLAR AKIYOR

Bitcoin fiyatındaki sert gerilemeye rağmen yatırım fonları tarafında farklı bir tablo ortaya çıktı.

ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) 21 Ekim'de toplam 528,40 milyon dolarlık net sermaye girişi gerçekleşti. Aynı gün spot Ethereum ETF'lerine giren para ise 14,96 milyon dolar oldu. Böylece kripto para fiyatlarında satış baskısı sürerken ETF'lere yönelik yatırımcı ilgisinin devam ettiği görüldü.

BLACKROCK VE FİDELİTY'DEN GÜÇLÜ PERFORMANS

SoSoValue verilerine göre, Bitcoin ETF'leri arasında en yüksek günlük net para girişi 'ın IBIT fonunda kaydedildi. IBIT, 234,99 milyon dolarlık net girişle ilk sırada yer alırken Fidelity'nin FBTC fonu 212,71 milyon dolarla ikinci oldu.

Ethereum ETF'lerinde ise Grayscale öne çıkan kuruluşlar arasında yer aldı. Bitcoin'in 83 bin doların altına gerilediği bir günde fonlara yüz milyonlarca dolarlık sermaye akışının sürmesi, fiyat hareketleri ile ETF yatırımcılarının tercihlerindeki ayrışmayı ortaya koydu.

 

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#bitcoin
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#Blackrock
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