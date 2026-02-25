Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Bitcoin'de 'Trump' iniş çıkışı!

Kripto para birimi Bitcoin, Trump'nin Kongre konuşması öncesinde yükseldi. Konuşma sonrasında yeniden gerileyen dijital para pirimi şu saatlerde 64.881,9 dolar seviyesinden işlem görüyor. İşte detaylar...

Bitcoin'de 'Trump' iniş çıkışı!
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 09:03
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 09:03

Vatandaşların ve gümüşle birlikte yakından takip ettiği ve hafta başında sert satış dalgasıyla gerileyen piyasası, Çarşamba günü Asya seansının erken saatlerinde toparlanma sinyali verdi.

Bitcoin'de 'Trump' iniş çıkışı!

Piyasa değeri en yüksek iki dijital varlık olan ve Ether, Singapur saatiyle 10.00 itibarıyla yüzde 3’ün üzerinde prim yaptı. Bitcoin yüzde 3,52’ye kadar yükselerek 66.300 dolara çıktı ve 13 Şubat’tan bu yana en güçlü gün içi artışını kaydetti. Ether ise yüzde 4,84’e varan yükselişle 1.994 dolara ulaştı.

Piyasadaki iyimserliğin etkisiyle daha küçük kripto varlıklarda da artış görüldü. Solana yaklaşık yüzde 4 değer kazanırken, XRP’deki yükseliş yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.

Bitcoin'de 'Trump' iniş çıkışı!

ÖNCE YÜKSELDİ SONRA DÜŞTÜ

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; hızlı toparlanma, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre’de ekonomik performansını savunmasının beklendiği Birliğin Durumu (State of the Union) konuşması öncesinde, hisse senedi piyasalarında görülen yükselişle paralel bir şekilde yaşandı.

Trump’ın konuşmasının ardından ise Bitcoin’de kısmi geri çekilme görüldü. Lider kripto para, gün içi zirvesinden gerileyerek 65 bin 451 dolar seviyesine indi.

