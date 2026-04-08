İngiliz kripto para girişimcisi Adam Back, New York Times gazetesinin kendisini "Satoshi Nakamoto" lakaplı Bitcoin'in kurucusu olarak göstermesinin ardından iddialara cevap verdi. BBC ile iletişime geçen Back, Nakamoto ile herhangi bir bağının bulunmadığını belirtti.

Bitcoin'in gizemli kurucusu bulundu mu? New York Times ifşa etti, sessizliğini bozdu

İnternet dünyasının en büyük sırlarından biri olmaya devam eden "Satoshi Nakamoto kimdir?" sorusu daha önce de defalarca Back ile ilişkilendirilmişti. İngiliz geliştirici X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Satoshi değilim. Ancak kriptografinin, çevrim içi gizliliğin ve elektronik paranın olumlu toplumsal etkilerine çok erken dönemde odaklandım" ifadelerini kullandı.

New York Times'ın söz konusu haberinde, Back'e ait e-postalar ve paylaşımlar Nakamoto'nun gönderileri ile karşılaştırılıp dikkat çekici benzerlikler öne sürülüyor. Gazete ayrıca Satoshi'nin forumlardan kaybolduğu dönemde Back'in de aktif olmadığına dikkat çekiyor.

İddialara cevap veren Back, bahsedilen tarihlerde forumlarda oldukça aktif şekilde takıldığını söyleyerek, NYT'nin haberinde yer verilen belgelerin yalnızca tesadüflerden ve ortak ilgi alanlarına sahip kişilerin benzer ifadeler kullanmasından ibaret olduğunu savundu.

SATOSHİ NAKAMOTO KİMDİR? HÂLÂ KOCA BİR SIR

Bitcoin'in kurucusunun kim olduğu sorusu ezelden beri koca bir sır olarak kalıyor. Yakın zamanda yayınlanan bir HBO belgeselinde Kanadalı kripto uzmanı Peter Todd'un adı geçti. Ancak Todd iddiaları "gülünç" diyerek yalanladı. Aynı yıl Londra'da basın toplantısı düzenleyen Stephen Mollah'ın iddiaları ise topluluk tarafından ciddiye alınmadı.

Geçmiş yıllarda Newsweek dergisi Dorian Nakamoto'yu, Wired ve Gizmodo ise Avustralyalı bilgisayar bilimcisi Craig Wright'ı Satoshi ilan etmişti. Wright yıllarca BTC'nin kurucusu olduğunu öne sürse de Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi, beyanların gerçeği yansıtmadığına hükmetti. Adam Back de duruşmalarda Wright'a karşı tanıklık yapan isimler arasında yer almıştı.

Çoğu kişiye göre, kurucunun kimliğinin gizli kalması merkeziyetsiz kripto paranın gücünü ve çekiciliğini artırıyor. Adam Back de X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Satoshi'yi tanımadığını belirterek gizliliğin sürmesinin sistem açısından faydalı olduğunu düşündüğünü paylaştı.