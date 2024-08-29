Bitkisel üretimde çiftçilere yeni destek modeli! Bakan İbrahim Yumaklı detayları anlattı

29 Ağustos 2024 06:27 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 06:40

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım sektörüne can suyu olarak nitelendirilebilecek yeni bir destekleme modelini hayata geçirdi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 2025 ile 2027 yılları arasını kapsayacak yeni modelin detaylarını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı anlattı.

BİTKİSİL ÜRETİM DESTEĞİ İÇİN BİR İLK

Alınan kararla birlikte hayvancılık ve su ürünlerinin andından, bitkisel üretimde de planlamaların yapıldığını belirten Bakan Yumaklı, bitkisel üretim desteklerinin ilk kez 3 yıllık açıklandığını söyledi. Destek ödemelerinin üretim döneminden önce açıklanmasının da bir ilk olduğunu ifade eden Yumaklı "Destek kalemlerinde sadeleştirmeye gidildi. Bitkisel üretim yapan ÇKS'ye kayıtlı tüm üreticiler destek alacak. Üretim planlaması kapsamındaki stratejik ürünlere ilave destek verilecek" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, su kısıtı olan havzalarda münavebeye (nöbetleşe ekim) uygun üretime ilave destek sağlanacağını da dile getirerek "Kamu kuruluşları tarafından ıslah edilen milli tohumla üretim yapan ilave destek alacak. Destek tutarları girdi maliyetlerindeki değişikliklere göre her yıl güncellenecek" dedi.

PLANSIZ ÜRETİM DÖNEMİ KAPANDI

Kararla birlikte çiftçilerin planlı üretim yapabileceğini belirten Yumaklı, sözlerini şöyle noktaladı:“Çiftçilerimiz üretime karar vermeden önce, hangi havzada, hangi ürüne, ne kadar destek alacağını bilmiş olacak. Böylece çiftçilerimizi planlı üretime yönlendirecek ve plansız üretimin getirdiği birtakım olumsuzlukların da önüne geçmiş olacağız. 2024-2025 üretim sezonuyla başlayan 3 Yıllık Bitkisel Üretim Planlaması ve 2025-2026-2027 üretim yıllarını kapsayan desteklerimiz çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun.”