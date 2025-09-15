Menü Kapat
Ekonomi
 Selahattin Demirel

Bodrum'da dev gemiler! Gelen turistler en çok o 2 ülkeden

Muğla'nın Bodrum ilçesine iki dev gemi geldi. Gemilerde yaklaşık 3 bin turistin bulunması, turistik ilçedeki esnafı heyecanlandırdı. Gelen gemilerdeki turistlerin Amerikalı ve Suudi olduğu belirtildi.

Bodrum'da dev gemiler! Gelen turistler en çok o 2 ülkeden
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 18:00
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 18:00

Malta bayraklı 242 metre boyundaki Luminara, sabah saatlerinde Kuşadası Limanı’ndan ’a geldi. Bodrum’u ilk kez ziyaret eden gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 286 yolcu ile 377 personel bulunuyor. Bu yıl inşası tamamlanıp denize indirilen gemi, gece saatlerinde Rodos Limanı’na hareket edecek.

Bodrum'da dev gemiler! Gelen turistler en çok o 2 ülkeden

AKŞAM SAATLERİNDE HAREKET EDECEK

İlçeye gelen diğer gemi ise Malta bayraklı 335 metre boyundaki Aroya. Sabah saatlerinde İstanbul Limanı’ndan Bodrum’a gelen gemide ağırlıklı olarak Suudi yolcular olmak üzere toplam 2 bin 242 yolcu ile 1128 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Said Limanı’na hareket edecek.

ETİKETLER
#bodrum
#turizm
#yolcular
#gemiler
#Luminara
#Aroya
#Ekonomi
