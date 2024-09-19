Borsa, dolar ve altından faiz kararı tepkisi! Piyasalarda hareketlilik

19 Eylül 2024 14:09 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 14:21

Merkez Bankası, yılın 9. faiz kararını 19 Eylül Perşembe günü açıkladı. Para Politikası Kurulu toplantısının ardından piyasaların büyük bir merakla beklendiği karar çıktı. Faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tutuldu. Kararın ardından piyasalar hareketlendi. Altın, dolar ve borsa karara tepki verdi.

Eylül ayı Merkez Bankası​'nın Para Politikası Kurulu (PPK)​ toplantısı geride kaldı. Piyasalar tarafından heyecanla beklenen faiz kararı​ geldi. Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı. Hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için büyük önem taşıyan bu karara altın, dolar ve borsa tepkisi de gecikmedi.

FAİZ YÜZDE 50 SEVİYESİNDE SABİT KALDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 31 Mart'taki yerel seçimler öncesi cesur bir hamleyle yüzde 50’ye çıkardığı politika faizini bugünkü toplantısında da sabit tuttu. Faiz indirimi beklentileri 2025'e kaydı.

ALTIN, DOLAR, BORSA NE OLDU?

Yatırımcıların gözü kulağı bugün saat 14.00'te açıklanan Merkez Bankası faiz kararındaydı.

Karar öncesi dolar 34.01 TL, euro 38.09 TL, gram altın 2830 TL iken borsa endeksi 9916 puanda hareket ediyordu. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutması sonucu piyasaların tepkisi de gecikmedi.

Faiz kararının açıklanmasının ardından dolar ve euro hafif hareketlendi.