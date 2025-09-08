Menü Kapat
TGRT Haber
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Borsa güne düşüşle başladı! Açığa satış tedbiri geldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,50 azalışla 10.568,33 puandan başladı. BIST 100 endeksinde yüzde 2'nin üzerinde kayıp yaşanmasının ardından pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağı duyuruldu.

Borsa güne düşüşle başladı! Açığa satış tedbiri geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 11:46

İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,50 azalışla 10.568,33 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 161,16 puan ve yüzde 1,50 azalışla 10.568,33 puana indi. endeksi yüzde 1,99, endeksi yüzde 1,79 değer kaybetti. BIST 100 endeksinde yüzde 2'nin üzerinde kayıp yaşanmasının ardından pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağı duyuruldu.

Borsa güne düşüşle başladı! Açığa satış tedbiri geldi

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kaybederek 10.729,49 puandan tamamladı. Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı. Duyuruda, "Saat 10.01.59 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır" denildi.

Borsa güne düşüşle başladı! Açığa satış tedbiri geldi

DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kaybederek 10.729,49 puandan tamamlamasının ardından haftanın ilk işlem gününde düşüşünü sürdürdü.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 161,16 puan ve yüzde 1,50 azalışla 10.568,33 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,99, holding endeksi yüzde 1,79 değer kaybetti.

Borsa güne düşüşle başladı! Açığa satış tedbiri geldi

Açılışın ardından düşüşünü sürdüren 10.512,81 puana kadar geriledi. Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek, 10.600 ve 10.700 puanın ise direnç konumunda olduğunu belirtti.

