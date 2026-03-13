Menü Kapat
Borsa güne düşüşle başladı! İşte cuma gününün son rakamları

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,25 azalışla 13.253,33 puandan başladı. İşte cuma gününden son rakamlar...

Borsa güne düşüşle başladı! İşte cuma gününün son rakamları
'da endeksi, güne yüzde 0,25 azalışla 13.253,33 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazanarak 13.200,38 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,79 puan ve yüzde 0,25 azalışla 13.253,33 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,65 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

Borsa güne düşüşle başladı! İşte cuma gününün son rakamları

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,51 ile spor, en çok gerileyen yüzde 1,09 ile iletişim oldu.

, Orta Doğu'da çatışmaların sona ereceğine yönelik kayda değer bir gelişme olmaması ve yüksek seyreden petrol fiyatlarının etkisiyle negatif seyrediyor.

BORSALARDA SATIŞ BASKISI ARTIYOR

Bölgede devam eden jeopolitik gerginliklerden dolayı İran'ın arzını daha da kısıtlayacağına ilişkin endişeler öne çıkıyor. Bu durum petrol fiyatlarını yükseltirken borsalarda satış baskısını da artırıyor.

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların çözüme kavuşacağına dair umutların azalması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutacağını açıklaması piyasalarda risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.

Borsa güne düşüşle başladı! İşte cuma gününün son rakamları

YATIRIMCILAR RİSKTEN KAÇINIYOR

Piyasalar, çatışmanın potansiyel süresini yeniden değerlendirirken, süreçte yatırımcılar riskten kaçınıyor. Çatışmaların devam etmesinden dolayı Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) stratejik petrol rezervinin piyasaya sürme hamlesi de petrol fiyatlarındaki yükselişe ve piyasalardaki endişelerin azalmasına engel olamadı.

Analistler, bugün yurt içinde Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi, JOLTS açık iş sayısı, başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puanın destek, 13.400 ve 13.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

