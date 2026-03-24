Borsa günün ilk yarısında geriledi! İşte salı rakamları

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 105,16 puan ve yüzde 0,8 azalışla 13.063,00 puana düştü. İşte detaylar ve tüm rakamlar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 14:36

'da endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,8 değer kaybederek 13.063,00 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 105,16 puan ve yüzde 0,8 azalışla 13.063,00 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 60,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,34, holding endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,26 ile bilişim, en fazla düşen ise yüzde 2,98 ile madencilik oldu.

BORSA KARIŞIK BİR SEYİR İZLİYOR

, Orta Doğu'daki gerilimlere ilişkin taraflardan gelen çelişkili mesajların etkisiyle karışık bir seyir izlerken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi Orta Doğu'daki gerilimlere ilişkin endişelerle günün ilk yarısında negatif seyrediyor.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), martta 16,9 puan azalarak 159,1 seviyesine gerilerken, mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), aynı döneme göre 4,1 puan azalarak 100'e geriledi.

KategoriDeğerDeğişim (Puan)Değişim (%)
BIST 100 Endeksi (Saat 13.00 İtibarıyla)
BIST 100 Endeksi13.063,00-105,16-0,8
Toplam İşlem Hacmi60,1 milyar TL
Sektör Endeksleri
Bankacılık Endeksi -1,34
Holding Endeksi -0,8
Bilişim Endeksi (En Yükselen) +1,26
Madencilik Endeksi (En Düşen) -2,98
Güven Endeksleri (Mart)
Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE)159,1-16,9
Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) (Mevsimsellikten Arındırılmış)100-4,1
Piyasa Genel Görünümü
Küresel PiyasaOrta Doğu'daki gerilimlere ilişkin çelişkili mesajlar etkisiyle karışık seyir
Borsa İstanbul (BIST 100)Orta Doğu'daki gerilimlere ilişkin endişelerle günün ilk yarısında negatif seyir

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ile imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.200 ve 13.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları için 6300 dolar senaryosu! Dev bankadan 26 Mart uyarısı
Altın fiyatları çakıldı, vatandaş kuyumcuya akın etti! Esnafın cama astığı yazı sosyal medyada gündem oldu
