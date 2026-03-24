Editor
 | Özge Sönmez

Altın fiyatları çakıldı, vatandaş kuyumcuya akın etti! Esnafın cama astığı yazı sosyal medyada gündem oldu

Altın piyasasındaki düşüş vatandaşları harekete geçirdi. Günlerdir ciddi değer kaybı yaşayan altına yoğun talep yaşanınca kuyumcularda altın kalmadı. Dükkana gelen vatandaşların 'stok yapıyorsun, bize altın vermiyorsun' sözlerin dayanamayan bir kuyumcu ise cama "Vallahi billahi yok, yemin ederim yok" yazısı astı.

GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 12:06
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 12:13

Altın fiyatlarının 6 bin lira seviyesine gerilemesini fırsat bile vatandaşlar soluğu kuyumcularda aldı. Bugünü de düşüşle açan altın fiyatlarını gören vatandaşlar sabahın ilk saatleriyle kuyumcuların önünde sıraya girdi. Bursa'da bulunan bir kuyumcu ise elinde altın kalmadığını söylese de vatandaşları inandıramadı. Stok yaptığını iddia edenlerle baş edemeyen esnaf çareyi cama astığı yazı ile aradı.

"VALLAHİ BİLLAHİ ALTIN YOK"

"Vallahi billahi yok, yemin ederim yok" yazısına rağmen müşterilerin ısrarı sürerken, esnaf ile vatandaşlar arasında gülümseten diyaloglar yaşandı. Bir müşterinin "Bir gram da mı yok?" sorusuna kuyumcunun "Yok abi, olsa kendime ayırırım" dediği anlar kameraya yansıdı. Öte yandan, altın fiyatlarındaki düşüşün talebi artırdığı, kuyumcu esnafının ise yoğunluğa yetişmekte zorlandığı gözlendi.

"ALTIN ALACAĞIMIZ TEDARİKÇİDE ALTIN KALMADI"

Kuyumcu Ahmet Yasinkılıç, "Altında yaşanan sert düşüş talebi arttırınca, sabah yoğunluk yaşandı. Akşam olmadan gram, çeyrek altın tükendi. Şimdi vatandaşlar bizim altını stokladığımızı düşünüyor. Halbuki, şu an altın alacağımız tedarikçide altın kalmadı. Biz de artık yemin etmekten yorulduk. Çareyi cama yazı asmakta bulduk" dedi.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
