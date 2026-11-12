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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
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GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 13:15

Borsa günün ilk yarısında pozitif seyretti! Perşembenin son rakamları

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 172,19 puan ve yüzde 1,48 artışla 11.838,61 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 56,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi yüzde 1,18 değer kazandı.

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Editor
 Ümit Buget
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Borsa günün ilk yarısında pozitif seyretti! Perşembenin son rakamları
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 13:15

'da endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,48 değer kazanarak 11.838,61 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 172,19 puan ve yüzde 1,48 artışla 11.838,61 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 56,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi yüzde 1,18 değer kazandı. 

Borsa günün ilk yarısında pozitif seyretti! Perşembenin son rakamları

EN ÇOK KAZANDIRAN VE EN ÇOK KAYBETTİREN 

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,44 ile metal eşya makine, en fazla kaybeden ise yüzde 0,87 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, Nvidia'nın yönetimine ilişkin belirsizliğin teknoloji hisselerini baskılamasıyla Asya borsaları ve ABD endeks vadeli kontratları gerilerken Avrupa borsalarında güçlü şirket bilançolarının desteğiyle Stoxx Europe 600 endeksi rekor seviyeye ulaştı.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarına paralel genele yayılan alımlarla günün ilk yarısını alıcılı bir seyirle tamamlarken (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltti.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.900 ve 12.000 puanın direnç, 11.700 ve 11.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

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#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#nvıdıa
#Stoxx Europe 600
#BIST 100
#Borsa İstanbul
#Ekonomi
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