Ekonomi
Borsa İstanbul 13 bin puanı yeniden aştı

BIST 100 endeksi, küresel risk iştahındaki toparlanma ve yurt içindeki olumlu ticari gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçti. Borsa İstanbul güne yüzde 0,92 değer kazancıyla 13.062,57 puandan başladı.

'da endeksi, güne yüzde 0,92 artışla 13.062,57 puandan başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kazanarak 12.843,19 puandan tamamladı. Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 119,38 puan ve yüzde 0,92 artışla 13.062,57 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,10, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

Borsa İstanbul 13 bin puanı yeniden aştı

Borsa İstanbul 13 bin puanı yeniden aştı

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 2,04 ile metal eşya makina oldu. , Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimlere karşın, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yeniden başlayabileceğine yönelik iyimserlik ve ABD'de beklentileri aşan istihdam verisinin ardından pozitif seyrediyor.

Borsa İstanbul 13 bin puanı yeniden aştı

KÜRESEL RİSK İŞTAHI TOPARLANIYOR

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sürerken pay piyasalarında beklenenden iyi gelen , ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik iyimser mesajları ve yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmesiyle küresel risk iştahında toparlanma görülüyor.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) ile gerçekleştirilen istişareler neticesinde, son yayımlanan taslakta "AB menşei" şartının Gümrük Birliği çerçevesinde ilke olarak Türkiye'yi de kapsamasını sağlayan yasal zeminin oluşması da yurt içinde pay piyasalarını destekledi.

Borsa İstanbul 13 bin puanı yeniden aştı

Diğer taraftan akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini söyledi.

Borsa İstanbul 13 bin puanı yeniden aştı

Jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışının endeksin yönü üzerinde etkili olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 13.000 puanın direnç, 12.800 ve 12.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

