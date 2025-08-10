Menü Kapat
Borsa İstanbul yatırımcısının yüzünü güldürdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Temmuzda BIST 100 endeksi yüzde 10,63 nominal getiri performansıyla enflasyonu yüzde 8,4 oranında geride bıraktı.

Borsa İstanbul yatırımcısının yüzünü güldürdü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 15:04

, tüketici fiyat endeksi () ile indirgendiğinde, 17 ay sonra yeniden yüzde 8'in üzerinde sağladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, borsadaki toparlanma süreci reel getiri oranlarına da yansıdı.

Borsa İstanbul yatırımcısının yüzünü güldürdü

Haziranda 9 bin seviyelerinde işlem gören BIST 100 endeksi, geçen ay yükselişe geçti. Endeks, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirdiği temmuzda yeniden 10 bin seviyesini aştı, yakın zamanda da 11 bin düzeyini geride bıraktı.

Borsa İstanbul yatırımcısının yüzünü güldürdü

Borsadaki bu yükselişe paralel olarak geçen ay enflasyondaki gerileme de sürdü. , temmuzda yüzde 33,5 ile son 44 ayın en düşük seviyesine indi. BIST 100 endeksi, borsadaki yükseliş ve enflasyondaki düşüşle, mevduat faizi, altın ve dolar gibi diğer araçlarını geride bırakarak geçen ay en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Borsa İstanbul yatırımcısının yüzünü güldürdü

Endeks, geçen ay yüzde 10,63 nominal getiri sağlarken, enflasyonu yüzde 8,4 oranında geride bıraktı. Böylece BIST 100 endeksi, 17 ay sonra yeniden yüzde 8'in üzerinde reel getirisiyle yatırımcısını sevindirdi. BIST 100 endeksinin aylık olarak nominal getirileri ve TÜFE ile indirgendiğinde reel getiri oranları şöyle:

Borsa İstanbul yatırımcısının yüzünü güldürdü
