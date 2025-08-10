Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Kanser hastalarının beklediği haber! Tüm illere olacak

Sağlık Bakanlığı tarafından geri ödeme listesine alınan ve kanser tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacının dağıtımı Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa’da yapıldı. İlaçların 15 Ağustos’a kadar tüm illere ulaştırılacağı belirtildi.

Kanser hastalarının beklediği haber! Tüm illere olacak
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
10.08.2025
10:31
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
10:31

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, kanser tedavi sürecinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için kullanılan immünoterapi ilaçların öncelikle , , ve Bursa'da dağıtımlarını tamamladıklarını, 15 Ağustos'a kadar da tüm illere dağıtılacağını açıkladı.

Kanser hastalarının beklediği haber! Tüm illere olacak

Usta, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı" ile "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" kapsamında geri ödeme listesine alınan 5 immünoterapi ilacının dağıtım sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Kanser hastalarının beklediği haber! Tüm illere olacak

15 AĞUSTOS'A KADAR TÜM İLLERDE DAĞITILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan bu gelişmenin ardından Sağlık Bakanlığı'nca gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Usta, "Öncelikle Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere bu illerdeki ilaçların dağıtımlarını tamamladık. 15 Ağustos'a kadar da tüm illerdeki dağıtımları tamamlayarak ilaçların halkımıza eksikliğini hissettirmeden tedavilerine katkı sağlamaya devam edeceğiz" bilgisini paylaştı.

Kanser hastalarının beklediği haber! Tüm illere olacak

Usta, halk sağlığı için her aşamada titizlikle çalıştıklarının altını çizerek, "İlacın, hekimden başlayan bir süreci var. Hekimden sonra eczane aşamasıyla ilaçlara erişilebilirlikte herhangi bir problemimiz olmayacak. Hastalarımız, ihtiyaçları doğrultusunda sisteme dahil edilen ilaçlara ödeme yapmadan ulaşabilecekler" ifadelerini kullandı.

