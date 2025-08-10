Altın alacaklar dikkat! Bunu yapan para kaybedecek

Kredi kartı ile altın alırken bankaların uyguladığı yüzde 3 ile 4 arasında komisyon ücreti kafaları karıştırıyor. Kuyumcu bu ücreti müşteri ödemeli derken müşteri ise durumu kabul etmiyor.

ALTIN FİYATLARINDA 250 LİRA FARK

Bugün itibarıyla çeyrek altın 7 bin 250 lira, yarım altın 14 bin 500 lira, tam altın 29 bin lira. Kart ile alınan çeyrek altın fiyatı ise 7 bin 500 lira. Ancak bu rakamlar altının nakit alımında geçerli. Eğer kredi kartı ile alırsanız o zaman ödediğiniz tutar ile bankanın aldığı komisyon oranında artıyor.

KREDİ KARTI SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK?

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartı komisyonlarının müşteriler ve esnafı karşı karşıya getirdiğine dikkat çekerek bankalara çağrıda bulundu. Bankanın komisyonu karşılamadığını ifade eden Palandöken, "Bankalar Birliği ve ilgili bankalar bu konuda uzlaşıya varmalı. Tavan ve taban oranları belirlenirse vatandaşın mağduriyeti oradan kalkar." dedi.

ESNAF DA MAĞDUR OLUYOR

Yıllarca oturmuş olan kredi kartı alışverişinin kayıtlı ekonomi açısından çok yerinde bir uygulama olduğunun altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ancak şimdi, kredi kartlarına uygulanan faizlerin yüksekliği nedeniyle vatandaş, kartını uzattığında işletmeler bir fark talep etmek zorunda kalıyor. Bu durumda esnaf mağdur oluyor, çünkü banka komisyonunu karşılayamıyor. Vatandaş da diyor ki, ‘Kardeşim, bu kartta böyle bir şey olmaması lazım.' Bir an evvel Bankalar Birliği ve ilgili bankalar bu konuda bir uzlaşıya varmalı. Tavan ve taban oranları belirlenirse vatandaşın mağduriyeti ortadan kalkar. Aksi halde, her işletmede karşılaşılan bu tür uygulamalar vatandaşı rahatsız ediyor ve şikâyet etmek durumunda bırakıyor. Aslında kredi kartı çok güzel, yıllarca oturmuş bir uygulamaydı. Zaten kredi kartı demek nakit demektir. Çünkü banka teminatı altında, vatandaş bu kartı kullanıyor. Dolayısıyla böyle bir durumun ortaya çıkması abesle iştigal" diye konuştu.