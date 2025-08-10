Menü Kapat
30°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Ege'de narenciye alarmı: İklim krizi meyveyi vurdu

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin İzmir, Muğla ve Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlükleriyle birlikte hazırladığı “Ege Bölgesi Turunçgil Rekolte Tahmin Raporu”na göre bölgenin narenciye üretimi yüzde 34 azalarak 682 bin tondan 449 bin tona geriledi.

Ege'de narenciye alarmı: İklim krizi meyveyi vurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.08.2025
09:11
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
09:13

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin İzmir, Muğla ve Aydın ve Orman İl Müdürlükleriyle birlikte hazırladığı “ Turunçgil Tahmin Raporu” açıklandı. İklim krizinin etkileri, Ege Bölgesi narenciye üretiminde bu yıl net biçimde hissedildi. 2025 yılı, nisan ayında yaşanan –17 derecelik ile temmuz ayındaki 45-50 derecelik aşırı sıcakların etkisiyle Türk tarımı açısından “kara yıl” olarak nitelendiriliyor. Nisan ayındaki don ve temmuz sıcağı, Ege Bölgesi narenciye rekoltesini 682 bin tondan 449 bin tona çekti.

Ege'de narenciye alarmı: İklim krizi meyveyi vurdu

BU MEYVELERDE ÜRETİM GERİLEDİ

Rapora göre, 2025’te Ege Bölgesi’nde en yüksek üretim 220 bin 428 tonla mandalinada gerçekleşecek. Ancak bu miktar geçen yıla göre yüzde 16’lık kayba işaret ediyor. Portakal rekoltesi yüzde 34 düşüşle 161 bin 105 tona, limon rekoltesi ise yüzde 50 azalarak 64 bin 700 tona indi. Greyfurt üretimi ise yüzde 66 gerileyerek 4 bin 136 ton seviyesinde bekleniyor.

Ege'de narenciye alarmı: İklim krizi meyveyi vurdu

MUĞLA’DA BÜYÜK KAYIP

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, mart ve nisan aylarındaki don olaylarının etkisiyle rekoltede ciddi gerileme yaşandığını belirtti. “Tek tesellimiz, ürünlerin ihracata uygun kalitede olması” diyen Uçak, Muğla’nın rekolte kaybının yüzde 57 olduğunu, İzmir’in üretiminin 165,5 bin tondan 133,5 bin tona düştüğünü söyledi. Aydın ise rekoltesini artıran tek il olarak öne çıktı. Balıkesir’de ise 21 bin 182 ton olan üretim 12 bin tona geriledi.

Ege'de narenciye alarmı: İklim krizi meyveyi vurdu

İHRACATTA HEDEF MEVCUDU KORUMAK

Türkiye’nin 2024 yılında 1 milyar 46 milyon dolarlık narenciye ihracatı gerçekleştirdiğini hatırlatan Uçak, TÜİK verilerine göre ülke genelinde portakal üretiminin yüzde 12,4, limon üretiminin ise yüzde 21 azalmasının beklendiğini ifade etti. Mandalina ve greyfurtta ise sınırlı artış öngörülüyor.

