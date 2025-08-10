Memur ve memur emeklisi zam bekliyor! Kritik gün: 15 Ağustos

Kamu çalışanlarının 2026-2027 dönemine ilişkin mali ve sosyal haklarını belirleyecek 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 1 Ağustos’ta başlayan süreçte, kamu işveren heyetinin ilk zam teklifini 15 Ağustos’ta sunması bekleniyor.

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren müzakerelerde, hizmet kollarına yönelik ön görüşmeler tamamlandı. İlk hafta büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet koluyla başlayan görüşmeler; sağlık, sosyal hizmetler, yerel yönetimler, basın, kültür, enerji, ulaştırma ve tarım gibi toplam 11 hizmet kolunu kapsadı.

5 Ağustos’ta kamu görevlilerinin geneline ilişkin taleplerin ön müzakeresi yapılırken, bu tekliflerin değerlendirilmesi 12 Ağustos’ta ele alınacak. Nihai teklifin ise 19 Ağustos’ta kamu işveren heyeti tarafından sunulması planlanıyor. Masada yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen yer alırken, Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu da sürece katılım sağlıyor.

UZLAŞILMAZSA HAKEM HEYETİ DEVREYE GİRECEK

Taraflar ağustos ayı sonuna kadar anlaşmaya varamazsa, süreç Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne taşınacak. 11 üyeden oluşan heyet, başvurudan itibaren 5 gün içinde kararını açıklayacak. Heyetin vereceği karar kesin olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak.