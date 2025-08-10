Menü Kapat
30°
SON DAKİKA!
Ekonomi
Editor
Editor
 Suat Vilgen

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Ağustos 2025 altın fiyatları

Altın fiyatları kKüresel piyasalarda jeopolitik gerilimlerin etkisiyle hızla tırmanıyor. Talebin artmasıyla birlikte altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam ederken, Türkiye’de de gram ve çeyrek altın rekor seviyelere yakın seyrediyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Ağustos 2025 altın fiyatları

, jeopolitik riskler ve ABD’nin yeni gümrük vergisi politikasının yaratabileceği ekonomik etkiler nedeniyle yükselişini sürdürüyor. Piyasalarda güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte altın fiyatlarında hareketlilik gözleniyor. Peki bugün , ne kadar oldu? İşte 10 Ağustos 2025 Pazar günü ...

PİYASALARDA SON DURUM

10 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla çeyrek altın, ve gram altın alış-satış fiyatları şöyle:

10 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.443,58 TL

Satış: 4.444,48 TL

10 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 7.229,00 TL

Satış: 7.301,00 TL

10 AĞUSTOS 2025 YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 14.458,00 TL

Satış: 14.602,00 TL

10 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 28.827,00 TL

Satış: 29.070,00 TL

10 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.397,30 USD

Satış: 3.397,99 USD

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 10 Ağustos güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatı
