Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Ağustos 2025 altın fiyatları

Altın, jeopolitik riskler ve ABD’nin yeni gümrük vergisi politikasının yaratabileceği ekonomik etkiler nedeniyle yükselişini sürdürüyor. Piyasalarda güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte altın fiyatlarında hareketlilik gözleniyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 10 Ağustos 2025 Pazar günü güncel altın fiyatları...

PİYASALARDA SON DURUM

10 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları şöyle:

10 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.443,58 TL

Satış: 4.444,48 TL

10 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 7.229,00 TL

Satış: 7.301,00 TL

10 AĞUSTOS 2025 YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 14.458,00 TL

Satış: 14.602,00 TL

10 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 28.827,00 TL

Satış: 29.070,00 TL

10 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.397,30 USD

Satış: 3.397,99 USD