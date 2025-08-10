Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Ağustos 2025 altın fiyatları

İstanbul
Altın, jeopolitik riskler ve ABD’nin yeni gümrük vergisi politikasının yaratabileceği ekonomik etkiler nedeniyle yükselişini sürdürüyor. Piyasalarda güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte altın fiyatlarında hareketlilik gözleniyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 10 Ağustos 2025 Pazar günü güncel altın fiyatları...
10 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları şöyle:
Alış: 4.443,58 TL
Satış: 4.444,48 TL
Alış: 7.229,00 TL
Satış: 7.301,00 TL
Alış: 14.458,00 TL
Satış: 14.602,00 TL
Alış: 28.827,00 TL
Satış: 29.070,00 TL
Alış: 3.397,30 USD
Satış: 3.397,99 USD