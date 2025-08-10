Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) önceki hafta aldığı faiz kararı, uluslararası para piyasalarını dalgalandırırken, Türkiye'de dolar yatay pozisyonunu korudu. Geçen hafta boyunca sınırlı yükselişle 40,70 sınırında konnumlanan dolar kuru için 41 TL eşiğinin geçilip geçilmeyeceği merak ediliyor. Dolar kuru ile paralel seyir izleyen euro ve sterlin de yatırımcıların dikkatli tekibinde, Peki Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 10 Ağustos güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatı...



10 AĞUSTOS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış 40,6565 TL

Satış 40,7086 TL

10 AĞUSTOS 2025 EURO NE KADAR OLDU?



Alış 47,3645TL

Satış 47,4349 TL

10 AĞUSTOS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 54,7090 TL

Satış 54,7910 TL

10 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

