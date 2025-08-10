İstanbul
Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) önceki hafta aldığı faiz kararı, uluslararası para piyasalarını dalgalandırırken, Türkiye'de dolar yatay pozisyonunu korudu. Geçen hafta boyunca sınırlı yükselişle 40,70 sınırında konnumlanan dolar kuru için 41 TL eşiğinin geçilip geçilmeyeceği merak ediliyor. Dolar kuru ile paralel seyir izleyen euro ve sterlin de yatırımcıların dikkatli tekibinde, Peki Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 10 Ağustos güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatı...
Alış 40,6565 TL
Satış 40,7086 TL
Alış 47,3645TL
Satış 47,4349 TL
Alış 54,7090 TL
Satış 54,7910 TL