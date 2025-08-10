Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
30°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

İkinci el araçta yeni talep şaşırttı! Herkes bu arabaların peşinde

İkinci el araç piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Otomobilini yenilemek isteyen vatandaş en çok hangi araçları tercih ediyor? Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ikinci el otomobil piyasasında geçen yıla göre biraz daha hareketlilik olduğunu söyledi. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
09:56
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
09:56

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık ikinci el piyasası hakkında değerlendirmede bulundu. Genellikle 1 milyon liranın üzerindeki araçların alındığını belirten Yanık, "1 milyon liranın altındaki araçlara talep azaldı. Araç alanlar, tamirciyle uğraşmak istemiyor, kilometre yapmış araba istemiyor, boyalı kazalı araç istemiyor. Bu yüzden 1 ila 5 yaş arasındaki araçlara talep epey fazla" dedi.

EN ÇOK DİZEL ARAÇLAR SATILIYOR

İkinci eldeki satışların genellikle yüzde 60'ının yenilenme amaçlı olduğunu vurgulayan Yanık, "Yüzde 40'ı da yeni araba alma telaşında. Elektrikli araçların furyası başladı ancak elektrikli araçları alanlar pek memnun değil. Memnun kalmayanlar tekrar dizel araçlara geliyor. Şu anda yine en çok dizel araçlar revaçta" diye konuştu.

SİGORTA FİYATLARINDAKİ DEĞİŞKENLİKLERE TEPKİ

Yanık, trafik sigortası ve kasko fiyatlarındaki değişkenliklere tepki göstererek, şunları söyledi:
"Örneğin 1 milyon liralık araç alıyorsunuz. Trafik sigortası ve kasko poliçesi düzenleniyor. Yan sanayi mi orijinal mi çıkma mı istersiniz? diye soruluyor. Hepsinin fiyatı sürekli değişiyor. Bir saat öce 30 bin lira olan fiyat, bir saat sonra 40 bin lira olabiliyor. Orijinalini isterseniz 50 bin lira diyorlar. Bu durum çok kafa karışıklığına yol açıyor. Kasko yapsak mı yapmasak mı diye düşünüyor. Sigortalı araç sayısı azaldı diyorlar ama nedenine bakan yok. fiyatları yerinde durmuyor. 5-10 sigorta şirketi elinde 80 milyon oyuncak olmuş."

KREDİ KARTI SATIŞLARI HAREKETLENDİRDİ

Bursa Oto Galericiler Odası Başkan Vekili Mehmet Özdemir ise kredi kartlarındaki taksitlerin artırılmasından sonra araç satışlarının biraz hareketlendiğini kaydetti.

HERKES 1 MİLYONUN ÜZERİNDEKİ ARAÇLARI İSTİYOR

İkinci elde maliyetlerinin yükseldiğini ve kar oranlarının yüzde 2-3'lere düştüğünü belirten Özdemir, "Önceki yıllara göre işlerimiz çok düştü. Herkes aracını yenilemek istiyor, 1 milyonun üzerindeki araçları istiyor ancak ekseriyâ paraları yetmiyor. 200-300 bin liraya araba satarken daha iyi kazanıyorduk" dedi.

ETİKETLER
#Otomobil
#sigorta
#araba fiyatları
#Ikinci El Araçlar
#Dizel Araçlar
#Kredi Kartı Satışı
#Ekonomi
