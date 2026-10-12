Borsa İstanbul'da erken uyarı kalkanı! Necmettin Batırel açıkladı: Yatırımcıyı ne bekliyor?

Borsa İstanbul’da yatırımcı güvenini yeniden güçlendirmeye yönelik adımlar, sermaye piyasalarında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Son dönemde gündeme gelen fon krizleri ve piyasa manipülasyonu tartışmalarının ardından Yatırımcı Risk Takip Sistemi, borsada risklerin daha erken tespit edilmesi ve olası kayıpların önüne geçilmesi açısından önem taşıyor. Kredili işlemler, açığa satış ve ödünç hisse kullanımındaki risklerin izlenmesini hedefleyen sistemin, piyasa istikrarına nasıl katkı sağlayacağı merak ediliyor.

Ekonomist Necmettin Batırel, Tgrthaber.com’a özel değerlendirmesinde Borsa İstanbul’da hayata geçirilmesi planlanan Yatırımcı Risk Takip Sistemi’nin ayrıntılarını ele aldı.

Farklı aracı kurumlardaki yatırımcı risklerini tek merkezden izleyecek mekanizmanın piyasa şeffaflığını artırabileceğini belirten Batırel, sistemin spekülatif fiyat hareketlerini ve zincirleme temerrüt riskini önlemede kritik rol oynayabileceğine dikkat çekti.

'HİSSEDELERDE AN ÇÖKÜŞ YA DA SERT YÜKSELİŞ YAŞANMAYACAK''

Teknik izleme, caydırıcı cezalar ve sıkı denetimin birlikte yürütülmesinin önemini vurgulayan Batırel, yeni sistemin Borsa İstanbul’da güven ortamının yeniden tesis edilmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.

Yatırımcı Risk Takip Sistemi’nin olası piyasa risklerini büyümeden tespit edebilecek bir erken uyarı mekanizması olarak öne çıktığını ifade eden Batırel, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

''Borsa İstanbul’da güven ortamını pekiştirmek ve küçük yatırımcının haklarını güvence altına almak amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu’nda devrim niteliğinde adımlar atılıyor. Artık piyasa dolandırıcılığı, içeriden bilgi sızdırma (insider trading) ve piyasa bozucu eylemler tamamen ortadan kalkacak, buna yeltenenler çok ağır cezalara çarptırılacak. Yatırımcı Risk Takip Sistemi finansal mimarideki sistemik açıkları kapatarak piyasa şeffaflığını arttıracak, çok kritik bir erken uyarı kalkanı olacak. Son dönemde yaşanan fon krizleri ve piyasa manipülasyonlarının ardından bozulan güven ortamı teknik izleme sistemi, caydırıcı cezalar ve sıkı denetim mekanizmalarının eş zamanlı işlemesiyle önlenecek.

Biliyorsunuz Eylül 2026'da SPK'nın 131 fonu tasfiye sürecine sokmasıyla derinleşen güven krizi, yatırımcıların mevduat gibi güvenli limanlara kaçmasına neden oldu. Yeni kurulacak Yatırımcı Risk Merkezi ve Yatırımcı Risk Takip Sistemi ile bir yatırımcının farklı aracı kurumlardaki tüm risklerini tek bir havuzda birleştiriliyor. Artık kredili işlemler, açığa satış ve ödünç hisse kullanımındaki aşırı yoğunlaşmaları sorun büyümeden tespit edilecek. Sistem, "zincirleme temerrüt" risklerini önleyeceği için piyasa mekanizmasının çökmesini engelleyecek. Yatırımcıların borçla ve yüksek riskle işlem yapma kapasitelerinin sınırlanması spekülatif köpükleri ortadan kaldıracak. Suni fiyat hareketleri ve tahta oyunları erken uyarı sinyalleriyle engelleneceği için hisselerde ani çöküş ya da sert yükseliş yaşanmayacak.

Aracı kurumların sermaye yeterlilikleri ve kredi limit yönetimleri merkez tarafından anlık izleneceği için kurum iflasları önlenecek. Yabancı kurumsal sermaye (özellikle uzun vadeli fonlar), sadece yüksek getiriye değil, riskin öngörülebilirliğine ve yasal altyapının şeffaflığına bakar. Batı pazarlarında uygulanan risk izleme modellerine benzer bu yapının kurulması, yabancı kurumların BIST'e yönelik algısını pozitif etkiler. Özetle; Yatırımcı Risk Takip Sistemi, piyasadaki yangını söndürmek ve sistemi disipline etmek için mükemmel bir altyapı adımıdır.''