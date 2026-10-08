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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 10:55

Eylülde sadece iki yatırım aracı kazandırdı: İşte kaybettirenler ve sürpriz lider

TÜİK eylül ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı. Yüksek enflasyon ortamında eylül ayında yatırımcısını enflasyona karşı koruyan yalnızca iki finansal enstrüman öne çıkarken; borsa, altın ve döviz kanadında sert kayıplar yaşandı. Aylıkta sürpriz bir araç zirveye yerleşirken, yıllık tablonun şampiyonu ise değişmedi. İşte eylül ayının kazandıran ve kaybettiren yatırım haritası...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Eylülde sadece iki yatırım aracı kazandırdı: İşte kaybettirenler ve sürpriz lider
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 10:55

’in eylül ayı "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları" verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi () ile indirgendiğinde yatırımcısına net reel getiri sunabilen sadece iki seçenek oldu. Aylık bazda enflasyonu geride bırakıp yatırımcısına kazandıran tek enstrümanlar Devlet İç Borçlanma Senetleri () ve olarak kayıtlara geçti.

GÜVENLİ LİMANLAR VE BORSA EYLÜLDE ÜZDÜ

Geçtiğimiz dönemlerin gözde yatırım araçları eylül ayında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE bazında yapılan hesaplamalara göre eylülde DİBS yüzde 1,4 ve brüt mevduat faizi yüzde 1,19 oranında reel getiri sağlarken; geleneksel yatırım araçlarından dolar yüzde 0,22, avro yüzde 0,89, külçe altın ise yüzde 2,02 değer kaybetti. Ayın en çok kaybettiren yatırım aracı ise yüzde 5,79'luk reel düşüşle endeksi oldu.

Eylülde sadece iki yatırım aracı kazandırdı: İşte kaybettirenler ve sürpriz lider

3 VE 6 AYLIK VADEDE MEVDUAT İSTİKRARI

Orta vadeli performanslar incelendiğinde mevduat faizinin istikrarlı getirisi öne çıkıyor. 3 aylık değerlendirmede TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,11 reel getiri sunan mevduat faizi liderliğini korurken, BIST 100 endeksi yüzde 9,29 kayıpla en çok kaybettiren borsa tarafı oldu. 6 aylık dönemde de mevduat faizi yüzde 3,15 ile kazandırmaya devam ederken, külçe altın yüzde 15,73 ile dönemin en büyük kaybını yaşattı.

YILLIK ŞAMPİYON YİNE ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Finansal yatırım araçları yıllık bazda ele alındığında ise tablonun rengi tamamen değişti. TÜFE ile indirgendiğinde son bir yılda yatırımcısına yüzde 5,3 oranında en yüksek reel getiriyi sağlayan enstrüman yine külçe altın oldu. Yıllıkta DİBS yüzde 3,93, mevduat faizi yüzde 0,32 kazandırırken; döviz tarafında avro yüzde 10,97, dolar yüzde 9,26 ve borsa ise yüzde 4,56 oranında reel kayba yol açtı.

 

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ETİKETLER
#TÜİK
#tüfe
#mevduat faizi
#dibs
#BIST 100
#Ekonomi
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