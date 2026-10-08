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Asgari ücrette en yüksek senaryo belli oldu: İşte ocak zammında masadaki rakamlar

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 10:26
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asgari ücret zammı 2027

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 yeni asgari ücret zammı için hesaplama maratonu hız kazandı. TÜİK’in açıkladığı eylül ayı verileriyle yıllık enflasyonun yüzde 29,73’e, 9 aylık artışın ise yüzde 24,32’ye ulaşması, yıl sonu zam beklentilerini şekillendiren en önemli gösterge oldu. Halen net 28 bin 75 TL, brüt 33 bin 30 TL olarak uygulanan asgari ücret için yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda masaya 5 farklı zam senaryosu geldi.

 

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Asgari ücrette en yüksek senaryo belli oldu: İşte ocak zammında masadaki rakamlar

İLK REFERANS MERKEZ BANKASI VE OVP TAHMİNLERİ

Pazarlık masasının ilk iki güçlü senaryosu ekonomi yönetiminin hedeflerine dayanıyor. Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahmininin uygulanması durumunda net asgari ücrete 7 bin 861 TL zam yapılarak maaş 35 bin 936 TL’ye çıkacak. Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan yüzde 28,4'lük tahmin baz alındığında ise net artış 7 bin 973 TL’yi bulacak ve çalışanların eline geçen ücret 36 bin 49 TL seviyesine yükselecek.

 

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Asgari ücrette en yüksek senaryo belli oldu: İşte ocak zammında masadaki rakamlar

PIYASANIN ENFLASYON BEKLENTİSİ MAAŞI 36 BİN 400 LİRAYA TAŞIYOR

Ekonomi yönetiminin tahminlerine karşın piyasanın beklentileri zam oranını biraz daha yukarı çekiyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki yüzde 29,61’lik tahmine göre net asgari ücret 8 bin 313 TL artışla 36 bin 389 TL olurken; AA Finans’ın ekonomistlerle yaptığı anketteki yüzde 29,66’lık orana göre net maaş 36 bin 403 TL’ye ulaşıyor. Her iki piyasa senaryosunda da zam tutarı 8 bin 300 TL sınırını aşıyor.

 

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Asgari ücrette en yüksek senaryo belli oldu: İşte ocak zammında masadaki rakamlar

MASADAKİ EN YÜKSEK RAKAM: NET 36 BİN 608 TL

Masada bulunan 5. ve en yüksek senaryo ise Finansal Kurumlar Birliği’nin Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasından çıktı. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30,39 gerçekleşeceği öngörüsüne dayanan bu hesaplamaya göre, mevcut ücrete net 8 bin 532 TL zam yapılması bekleniyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde yeni net asgari ücret 36 bin 608 TL’ye kadar yükselecek.

 

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Asgari ücrette en yüksek senaryo belli oldu: İşte ocak zammında masadaki rakamlar

KRİTİK MARATON ARALIK AYININ İLK HAFTASINDA BAŞLIYOR

Masada yer alan 5 farklı rakam olası senaryoları netleştirse de yeni zam oranında nihai kararı Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun, yeni dönemin pazarlık maratonuna resmi olarak Aralık ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

 

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Asgari ücrette en yüksek senaryo belli oldu: İşte ocak zammında masadaki rakamlar

YENİ MAAŞLAR ARALIĞIN SON GÜNLERİNDE NETLEŞECEK

Tarafların pazarlık masasında hangi oranda ve rakamda uzlaşacağı kamuoyu tarafından yakından izlenirken, 2027 yılı boyunca geçerli olacak yeni net ve brüt asgari ücret rakamlarının Aralık ayının son günlerinde açıklanması öngörülüyor.

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