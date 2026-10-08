Asgari ücrette en yüksek senaryo belli oldu: İşte ocak zammında masadaki rakamlar

PIYASANIN ENFLASYON BEKLENTİSİ MAAŞI 36 BİN 400 LİRAYA TAŞIYOR

Ekonomi yönetiminin tahminlerine karşın piyasanın beklentileri zam oranını biraz daha yukarı çekiyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki yüzde 29,61’lik tahmine göre net asgari ücret 8 bin 313 TL artışla 36 bin 389 TL olurken; AA Finans’ın ekonomistlerle yaptığı anketteki yüzde 29,66’lık orana göre net maaş 36 bin 403 TL’ye ulaşıyor. Her iki piyasa senaryosunda da zam tutarı 8 bin 300 TL sınırını aşıyor.