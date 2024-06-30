Borsa İstanbul'da geçen hafta en çok prim yapan ve en çok değer kaybeden hisseler belli oldu

30 Haziran 2024 15:02 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 15:01

Borsada yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, birden fazla hisse satın almaya ve satın aldığı hisseleri satarak kar payı elde etmeye devam ediyor.

Piyasalarda en çok değer kaybeden Türkiye hisseleri, piyasa verileri, haberler, analizler yatırımcı tarafından sıklıkla sorgulanıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,15 değer kaybederek 10.647,91 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da geçen hafta en çok prim yapan ve en çok değer kaybedenler belli oldu.

En çok değer kaybeden hisse yüzde 15,93 ile Agrotech Teknoloji oldu.

BORSADA EN ÇOK YÜKSELEN 3 HİSSE

Borsa İstanbul'da geçen hafta en çok prim yapan hisse yüzde 16,16 ile Şekerbank oldu.

Şekerbank’ı, yüzde 11,66 ile Anadolu Efes, yüzde 8,79 ile İş Yatırım Menkul Değerler takip etti.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

En çok değer kaybedenler yüzde 15,93 ile Agrotech Teknoloji, yüzde 11,04 ile Reeder Teknoloji ve yüzde 10,38 ile Kaleseramik olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 575 milyar 141 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Koç Holding ardından 472 milyar 80 milyon lirayla Garanti BBVA ve 426 milyar 75 milyon lirayla Türk Hava Yolları geldi.

BORSA İSTANBUL'DAN 6 HİSSE İÇİN TEDBİR KARARI

Borsada geride bıraktığımız haftada SPK 6 hisse için tedbir kararları aldı. Tedbir kararı uygulanan şirketler şöyle;

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.