28°
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Borsa İstanbul'da tarihi rekora ramak kaldı!

Bir süredir düşüş trendinde olan ve bekleme seyrini koruyan Borsa İstanbul'da yatırımcılar; Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararından sonra indirimin devam edileceği beklentisiyle yeniden hareketlendi. BIST, tarihi rekorunu kırmaya çok yaklaştı.

Borsa İstanbul'da tarihi rekora ramak kaldı!
Borsa İstanbul'da hareketlilik başladı. Merkez Bankası'nın faiz indirimine geçmesi ve indirimlerin devam edeceği beklentisi yatırımları mevduattan borsaya ve diğer enstrümanlara çekmeye başladı.

Borsa İstanbul'da tarihi rekora ramak kaldı!

Borsa İstanbul da uzun süredir beklemede ve düşüş trendi içindeydi. Temmuz 2024'te gördüğü 11 bin 252 puan olan tarihi zirvesini tekrar test etmeye çalışıyor.

Borsa İstanbul'da tarihi rekora ramak kaldı!

BİST bugün 10 bin 998 puana kadar yükseldi. Başka bir deyişle BİST tarihi zirvesinden sadece yüzde 2.3 oranında geride seyrediyor.

Borsa İstanbul'da tarihi rekora ramak kaldı!

Bankacılık endeksi liderliğinde tedrici olarak yükselişini sürdüren BİST şu sıralar yüzde 1'e yakın primle 11 bin puanın kıyısında işlem görüyor.

#Ekonomi
