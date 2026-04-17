Borsa İstanbul'da tarihi yükseliş: BIST 100 rekor kırdı

İran'ın Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açıldığını duyurması piyasaları derinden etkilerken Borsa İstanbul'da da tarihi bir haftalık kapanış gerçekleşti. BIST 100 endeksi 14.601,12 puanla rekor kırdı.

GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 18:25
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 18:45

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta ateşkes sürecine geçilirken para ve değerli maden piyasaları ile petrol fiyatlarını yakından etkileyen bir gelişme yaşandı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki ateşkes sürecine geçilmesiyle İran Dışişleri Bakanı'nın Hürmüz Boğazı'nın tekrar gemi trafiğine açıldığını duyurması, piyasalarda önemli gelişmelere yol açtı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın tekrar gemi trafiğine açıldığını duyurdu.
Bu kararın ardından döviz kurları, altın ve gümüşte hareketlenme yaşandı.
Altın ve gümüş yükselişe geçerken petrol fiyatlarında durum tersine döndü.
Borsa İstanbul da bu haberden olumlu etkilendi.
BIST 100 endeksi, 14.601,12 puanla rekor kırdı.
BIST 100 endeksi, 14.587,93 seviyesiyle tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın tekrar gemi trafiğine açıldığını duyurdu. İran'ın uyguladığı kararın ardından döviz kurları, altın ve gümüşte hareketlenme yaşandı. Altın ve gümüş yükselişe geçerken petrol fiyatlarında da durum tersine döndü.

da İran'dan gelen haberden olumlu etkilendi. endeksi, 14.601,12 puanla rekor kırarken, 14.587,93 seviyesiyle tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

