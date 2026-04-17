Borsa İstanbul'da tarihi yükseliş: BIST 100 rekor kırdı

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta ateşkes sürecine geçilirken para ve değerli maden piyasaları ile petrol fiyatlarını yakından etkileyen bir gelişme yaşandı.

Özetle

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın tekrar gemi trafiğine açıldığını duyurdu. İran'ın uyguladığı kararın ardından döviz kurları, altın ve gümüşte hareketlenme yaşandı. Altın ve gümüş yükselişe geçerken petrol fiyatlarında da durum tersine döndü.

Borsa İstanbul da İran'dan gelen haberden olumlu etkilendi. BIST 100 endeksi, 14.601,12 puanla rekor kırarken, 14.587,93 seviyesiyle tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.