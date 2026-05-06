Borsa İstanbul’da küresel risk iştahıyla BIST 100 endeksi 15 bin puanı görerek tarihi zirveye ulaştı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kazanarak 14.495,77 puandan tamamladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Borsa İstanbul'da tarihi zirve:15 bin puan aşıldı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi küresel risk iştahıyla 14 bin 800 puana ulaşarak tarihi zirveye çıktı. BIST 100 endeksi 14 bin 800 puana ulaştı. Endeks tarihi zirveye ulaştı. Bu yükseliş küresel risk iştahıyla gerçekleşti.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 181,49 puan ve yüzde 1,25 artışla 14.677,26 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,01, holding endeksi yüzde 0,97 değer kazandı. Gün ortasına yaklaşırken BIST 100 endeksi15 bin puanı görerek tarihi zirvesini yakalamış oldu.

Endeks Açılış Farkı (Puan) Açılış Farkı (%) Açılış Seviyesi (Puan) Bankacılık Endeksi Değişimi (%) Holding Endeksi Değişimi (%) Gün Ortası Zirvesi (Puan) BIST 100 +181,49 +1,25 14.677,26 +2,01 +0,97 14.800

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,37 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 1,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına yönelik kararının ardından İran ile nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiğini bildirmesi, piyasalarda risk iştahını canlandırdı.

Güçlü gelen şirket bilançoları da teknoloji hisseleriyle desteklenen piyasalara ilave bir ivme kazandırdı.