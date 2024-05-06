Borsada savunma sanayi rüzgarı esecek! Altınay Savunma halka arz oluyor, tarih belli oldu

06 May 2024 17:38 - Güncelleme : 06 May 2024 17:43

Borsada halka arz rüzgarı esiyor. Yeni şirketler için tarih belli oldu. Yatırımcının uzun süredir beklediği savuma şirketleri borsa için start verdi.

SPK Altınay Savunma halka arz tarihlerini duyurdu. Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. halka arzı ALTNY bist kodlu halka arz eşit dağıtım yönetimiyle talep toplayacak.

Şirketin hisse fiyatı 32 TL’den halka arz edilecek. Altınay Savunma halka açıklığı yüzde 25, halka arz büyüklüğü ise 1,8 milyar TL olarak belirlendi.

ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ İÇİN TARİH VERİLDİ

Altınay Savunma Teknoloji'nin halka arz tarihleri 8-9-20 Mayıs. Şirket 32,00 TL'ye talep toplayacak. Talep toplama aşaması ardından Yıldız Pazar'da işlem görecek.

BORSAYA ‘ALTNY’ KODUYLA GELECEK

Altınay Savunma Teknolojileri hissesinin sembolü “ALTNY” olarak belirlendi.

ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ HİSSE FİYATI BELLİ OLDU

Altınay Savunma halka arz hisse fiyatı 32,00 TL sabit fiyattan satılacak olup T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.

ALTINAY HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Altınay Savunma Teknolojileri toplamda 58.823.530 lot dağıtımı yapacak. Şirket katılım endeksine uygun olarak halka arz olacak. Altınay Savunma halka açıklığı yüzde 25, halka arz büyüklüğü ise 1,8 milyar TL.

2.1 milyon katılımcı: 20 lot (640 TL)

2.5 milyon katılımcı: 17 lot (544 TL)

2.9 milyon katılımcı: 14 lot (448 TL)

3.3 milyon katılımcı: 13 lot (416 TL)

3.7 milyon katılımcı: 11 lot (352 TL)

4.1 milyon katılımcı: 10 lot (320 TL)

4.5 milyon katılımcı: 9 lot (288 TL)

Altınay Savunma şirketi bireysele eşit dağıtımla talep toplayacak.