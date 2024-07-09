BP 2 milyar dolarlık değer kaybı beklediğini açıklamıştı! Bu uyarının ardından hisseleri sert düştü

09 Temmuz 2024 17:35 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 17:28

BP hisseleri, şirketin ikinci çeyrekte 2 milyar dolara kadar değer kaybı beklediğini açıklamasının ardından düşüşe geçti.

BP hisseleri bu açıklamanın ardından erken piyasa işlemlerinde yüzde 3'e yakın düştü.

Şirket Salı günü yaptığı açıklamada, zayıf rafineri marjlarının ve petrol ticareti performansının 30 Temmuz’da açıklanması beklenen ikinci çeyrek sonuçlarını etkileyeceğini öngördü.

BP'DEN 2 MİLYAR DOLARLIK DEĞER KAYBI BEKLENTİSİ

Enerji firması ayrıca ikinci çeyrekte 1 milyar ila 2 milyar dolar aralığında vergi sonrası varlık değer düşüklükleri ve sözleşme karşılıkları kaydetmeyi beklediğini ifade etti.

BP, ikinci çeyrekte üretim artışının bir önceki çeyreğe kıyasla “genel olarak sabit” kalmasının beklendiğini belirterek, ortalama bir gaz pazarlama ve ticaret sonucu beklediklerini söyledi.

Şirket, 2026 yılı sonuna kadar en az 2 milyar dolar nakit maliyet tasarrufu hedefliyor. Yakıtlardaki zayıf marj ve düşük gaz ve petrol fiyatları, BP’nin birinci çeyrekteki sonuçlarını etkileyerek karda düşüşe yol açtı.