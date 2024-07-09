Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya'yı duygulandıran dövme ortaya çıktı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
09 Temmuz 2024 17:26 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 17:26
Masterchef'in jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, yıllar önce geçirdiği kaza sonrası 3 parmağını kaybettiğini anlatmıştı. "Benim iki çocuğumun dövmeleri benim elim." diyen Mehmet Yalçınkaya'yı duygulandıran dövme ortaya çıktı.
MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya çocukken yaşadığı kazayı geçtiğimiz haftalarda ilk kez anlattı. Ünlü şef "Benim etkilendiğim bir şeyi söyleyeyim. Benim iki çocuğumun dövmeleri benim elim." demişti. Yalçınkaya'nın bahsettiği o dövmeyi kızı paylaştı.
MEHMET YALÇINKAYA'YI DUYGULANDIRAN DÖVME ORTAYA ÇIKTI
Masterchef yarışmacısı Mehmet Yalçınkaya, programda geçirdiği kaza sonrası parmaklarını kaybettiğini açıklamıştı. 2 çocuğunun dövmelerinin elini olduğunu söyleyen Yalçınkaya'nın bahsettiği dövme ortaya çıktı.
Mehmet Yalçınkaya'nın bahsettiği dövmeyi Sude Yalçınkaya, sosyal medya hesabından paylaştı. Sude Yalçınkaya'nın dövmesine beğeni yağdı.
Kaynak: tgrthaber.com