Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya'yı duygulandıran dövme ortaya çıktı

09 Temmuz 2024 17:26 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 17:26

MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya çocukken yaşadığı kazayı geçtiğimiz haftalarda ilk kez anlattı. Ünlü şef "Benim etkilendiğim bir şeyi söyleyeyim. Benim iki çocuğumun dövmeleri benim elim." demişti. Yalçınkaya'nın bahsettiği o dövmeyi kızı paylaştı.

MEHMET YALÇINKAYA'YI DUYGULANDIRAN DÖVME ORTAYA ÇIKTI

Masterchef yarışmacısı Mehmet Yalçınkaya, programda geçirdiği kaza sonrası parmaklarını kaybettiğini açıklamıştı. 2 çocuğunun dövmelerinin elini olduğunu söyleyen Yalçınkaya'nın bahsettiği dövme ortaya çıktı.

Mehmet Yalçınkaya'nın bahsettiği dövmeyi Sude Yalçınkaya, sosyal medya hesabından paylaştı. Sude Yalçınkaya'nın dövmesine beğeni yağdı.