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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 09:37

Brent petrol geriledi: Varili 99,79 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı, G7 ülkelerinin stratejik rezervlerden petrol salma kararı ve Fed kaynaklı talep endişeleriyle 99,79 dolara geriledi.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Brent petrol geriledi: Varili 99,79 dolardan işlem görüyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 09:37

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 99,79 dolardan işlem görüyor. Dün 103,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 100,32 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 99,79 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 88,77 dolar olarak belirlendi.

HABERİN ÖZETİ

Brent petrol geriledi: Varili 99,79 dolardan işlem görüyor

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Brent petrolün varil fiyatı, G7'nin rezervlerden petrol çıkarma kararı ve Fed'in sıkı para politikası beklentisiyle gerileyerek 99,79 dolardan işlem görüyor.
G7 ülkeleri, küresel enerji piyasalarındaki arz sıkışıklığını hafifletmek amacıyla Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koordinasyonunda 100 milyon varil petrolü 4 aya yayarak piyasaya sürmeyi planlıyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını sürdüreceği beklentisi, ekonomik aktiviteyi ve petrol talebini yavaşlatabileceği öngörüsüyle fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
Yemen'deki çatışmalar ve OPEC+ grubunun kasım ayında üretim artışına gitmeme kararı, petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlıyor.
Brent petrolde teknik olarak 101,13 dolar direnç, 100,11 dolar ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Petrol fiyatları, G7 ülkelerinin stratejik rezervlerden 100 milyon varil petrolü piyasaya sürme kararı ve ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını sürdüreceği beklentisinin talep endişelerini artırmasıyla geriledi.

Brent petrol geriledi: Varili 99,79 dolardan işlem görüyor

G7 ülkelerinin küresel enerji piyasalarındaki arz sıkışıklığını hafifletmek amacıyla aldığı karar kapsamında, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koordinasyonunda rezervlerden 100 milyon varilin 4 aya yayılarak piyasaya sunulması planlanıyor.

G7 üyeleri ve ortaklarının ilk 20 günde önemli miktarda dizeli piyasaya sunması beklenirken, ihtiyaç halinde ilave stokların kullanılması da değerlendirilecek.

Fed'in yıl sonuna kadar sıkı para politikasını sürdüreceğine yönelik beklentiler de fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Para piyasalarında Fed'in bu ay faiz oranını sabit tutma ihtimali yüzde 80'in üzerinde fiyatlanırken, aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali de yüksek seyrediyor. Sıkı para politikasının ekonomik aktiviteyi ve petrol talebini yavaşlatabileceği öngörülüyor.

Brent petrol geriledi: Varili 99,79 dolardan işlem görüyor

YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR DÜŞÜŞÜ SINIRLIYOR

Öte yandan, Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmalar petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlıyor. Yemen ordusunun Taiz'in batısındaki Muha kentinin kontrolünü ele geçirdiği bildirilirken, Husilerin Babulmendeb Boğazı çevresindeki etkinliğinin azalması enerji taşımacılığı açısından riskleri kısmen azaltıyor.

Buna karşın, Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırı kapasitesini koruması, bölgedeki enerji arzına ilişkin risklerin devam etmesine neden oluyor.

Ayrıca, OPEC+ grubunun 7 üyesinin kasım ayında üretim artışına gitmeme kararı da petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlandırıyor. Grubun bir sonraki toplantısının 1 Kasım'da yapılması planlanıyor. Brent petrolde teknik olarak 101,13 doların direnç, 100,11 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

 

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