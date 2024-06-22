BtcTurk'ü hacklediler! Kripto para borsası siber saldırıya uğradı sıcak cüzdanlarda kayıp var
Kripto para borsası BtcTurk siber saldırıya uğradığını duyurdu. BtcTurk, 22 Haziran 2024'te hacklendi. Saldırı sonucunda 10 adet kripto paranın olduğu sıcak cüzdanlarda kripto para kayıpları yaşandı. Tedbir amacıyla kripto para yatırma ve çekme işlemlerinin durduruldu.
BtcTurk siber saldırıya uğradığını duyurdu.
Kripto para borsası BtcTurk, hacklendi. Sıcak cüzdanlarda kripto para kayıpları yaşandı.
BtcTurk’e siber saldırısında kontrol dışı çekimler gerçekleştirilirken işlemler durduruldu.
Şirket, kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu belirtti.
BTCTURK, 22 HAZİRAN 2024'TE HACKLENDİ
Kripto para borsası BtcTurk, siber saldırıya uğradı.
Tedbir amacıyla kripto para yatırma ve çekme işlemlerinin durduruldu.
6 saat içinde borsanın yeniden açılması bekleniyor.
BTCTURK'E SİBER SALDIRI
BtcTurk, saldırıdan 10 adet kripto paranın olduğu sıcak cüzdanlardaki bakiyelerin bir kısmının etkilendiğini açıkladı.
22 Haziran 2024 tarihinde platformdan kontrol dışı çekimler yapılmasına sebep olan bir siber saldırı yaşandı.
SOĞUK CÜZDANLAR GÜVENDE
Siber saldırıdan sadece 10 adet kripto paranın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmı etkilendi.
Saldırının maliyetinin 54 milyon dolar olabileceği iddia edildi.
BtcTurk yaptığı açıklamada varlıkların çok büyük bir kısmının tutulduğu soğuk cüzdanların güvende olduğunu aktardı.
Türkiye’nin en popüler kripto para platformu BtcTurk, ekipleri ile birlikte detaylı araştırmalarını sürdürüyor.