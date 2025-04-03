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 | Kübra Çelepi

Bu fırsat kaçmaz! 100 bin TL’ye alınacak araçlar açıklandı: İşte en ucuz düşük masraflı otomobiller

Sıfır otomobil fiyatları hızla yükseliyor. İkinci el araçlar ise bu ortamda yeniden parladı. Piyasadaki en uygun araçlar belli oldu. 100 bin TL'ye alabileceğiniz ikinci el araçlar bulunuyor. Düşük bakım masraflarıyla dikkat çeken bu otomobiller telefon fiyatına satılıyor.

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KAYNAK:
Yeni Safak
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 16:39

Uygun fiyatlı araç arayanlara müjde geldi. 100 Bin TL’ye alabileceğiniz modeller listelendi. Emekliler, sabit gelirli vatandaşlar ve genç sürücüler için uygun fiyatlı araç bulmak zorlaşsa da, 100 bin TL’ye ulaşılabilen ekonomik modeller dikkat çekiyor. Otomobil fiyatlarının hızla yükseldiği bir dönemde, 100 bin TL’ye araç almak imkansız gibi görünebilir. Ancak hala bütçesi kısıtlı olanlar için uygun fiyatlı seçenekler mevcut. İşte uygun fiyatlı otomobil listesi.

Bu fırsat kaçmaz! 100 bin TL’ye alınacak araçlar açıklandı: İşte en ucuz düşük masraflı otomobiller

UCUZA ARAÇ SAHİBİ OLMAK HAYAL DEĞİL

2025 yılı itibarıyla 100 bin TL’ye kadar satın alınabilecek ikinci el otomobiller belli oldu. Telefon fiyatına araba almak artık mümkün.

Bu fırsat kaçmaz! 100 bin TL’ye alınacak araçlar açıklandı: İşte en ucuz düşük masraflı otomobiller

OTOMOBİL FİYATLARI UÇTU

Sıfır otomobil fiyatlarının 1 milyon TL’yi aşması, ikinci el piyasasında da fiyatları yükseltti. Emekliler, sabit gelirli vatandaşlar ve genç sürücüler için uygun fiyatlı araç bulmak zorlaşsa da, 100 bin TL’ye ulaşılabilen ekonomik modeller hala var. Üstelik bu araçlar, düşük bakım maliyetleri ve uygun yedek parça fiyatları ile cebinizi yakmıyor.

Bu fırsat kaçmaz! 100 bin TL’ye alınacak araçlar açıklandı: İşte en ucuz düşük masraflı otomobiller

100 BİN TL’YE HANGİ ARABALAR ALINABİLİR?

İkinci el piyasasında, uygun fiyatlı ve düşük masraf çıkaran bazı modeller hala bulunabiliyor. İşte 100 bin TL’ye alabileceğiniz hem şehir içi hem de şehir dışı kullanımına uygun araçlar:

Hyundai Excel (1991 Model)

Bu fırsat kaçmaz! 100 bin TL’ye alınacak araçlar açıklandı: İşte en ucuz düşük masraflı otomobiller

Renault Flash S

Bu fırsat kaçmaz! 100 bin TL’ye alınacak araçlar açıklandı: İşte en ucuz düşük masraflı otomobiller

Hyundai Escope (1990 Model)

Bu fırsat kaçmaz! 100 bin TL’ye alınacak araçlar açıklandı: İşte en ucuz düşük masraflı otomobiller

Lada Samara

Bu fırsat kaçmaz! 100 bin TL’ye alınacak araçlar açıklandı: İşte en ucuz düşük masraflı otomobiller

Tofaş Şahin

Bu fırsat kaçmaz! 100 bin TL’ye alınacak araçlar açıklandı: İşte en ucuz düşük masraflı otomobiller
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TELEFON PARASINA ARABA SAHİBİ OLUN

Akıllı telefon fiyatlarının bile 100 bin TL’yi aştığı bu dönemde, ikinci el bir araç satın almak artık daha cazip hale geldi. Trafikte özgür olmak, toplu taşıma çilesinden kurtulmak isteyenler için, bu düşük maliyetli araçlar büyük bir fırsat sunuyor. Eğer uygun fiyatlı bir otomobil arıyorsanız, ikinci el piyasasını yakından takip etmenizde fayda var. 100 bin TL’ye kadar alabileceğiniz bu araçlar, hızla değer kazanıyor ve piyasada çok uzun süre kalmıyor.

Bu fırsat kaçmaz! 100 bin TL’ye alınacak araçlar açıklandı: İşte en ucuz düşük masraflı otomobiller
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ETİKETLER
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#Yeni Araçlar
#Dizel Araçlar
#Ekonomi
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