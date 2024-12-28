Bu haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! Faiz ve asgari ücret kararı sonrası yatırımcısının yüzünü güldürdü

28 Aralık 2024 09:46 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 09:59

Bu hafta Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve asgari ücret zammının iş dünyasında oluşturduğu memnuniyet, Borsa İstanbul'a olumlu yansıdı. Yatırım araçları arasında en çok kazandıran BIST 100 endeksi, bir haftada yüzde 3,09'luk artışla yatırımcısına en fazla kazanç sağlayan araç oldu.