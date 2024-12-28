Bu haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! Faiz ve asgari ücret kararı sonrası yatırımcısının yüzünü güldürdü
Bu hafta Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve asgari ücret zammının iş dünyasında oluşturduğu memnuniyet, Borsa İstanbul'a olumlu yansıdı. Yatırım araçları arasında en çok kazandıran BIST 100 endeksi, bir haftada yüzde 3,09'luk artışla yatırımcısına en fazla kazanç sağlayan araç oldu.
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,09 oranında değer kazandı. Altının gram fiyatı yüzde 0,17 artış kaydederken, dövizde Euro/TL yüzde 0,35, Dolar/TL ise yüzde 0,09 yükseldi.
ALTINDA SON DURUM
BIST 100 endeksi, haftalık işlemler sırasında en düşük 9.562,36 puanı, en yüksek ise 10.055,06 puanı gördü. Endeks, önceki hafta kapanışına kıyasla yüzde 3,09 oranında artış göstererek haftayı 10.025,47 puanla tamamladı.
Altın piyasasında, Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,17 yükselerek 2 bin 964 liraya ulaştı. Cumhuriyet altını yüzde 0,16 değer kazanarak 20 bin 108 liradan alıcı bulurken, çeyrek altının fiyatı yüzde 0,18 artışla 4 bin 965 liraya yükseldi.
DÖVİZ KURUNDA YAŞANAN GELİŞMELER
Döviz piyasasında ise ABD doları yüzde 0,09 oranında yükselerek 35,13 liraya, euro ise yüzde 0,35 artışla 36,59 liraya çıktı.
Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 1,18, emeklilik fonları ise yüzde 1,45 oranında değer kazandı. Yatırım fonları arasında en çok kazandıran kategori ise yüzde 1,96 ile "kıymetli maden" fonları oldu.